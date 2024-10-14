Роскомнадзор сообщил о массированных DDoS-атаках на операторов связи

В прошедшие выходные несколько операторов связи и инфраструктура крупного хостинг-провайдера стали жертвами масштабных DDoS-атак. Об этом сообщает Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора.

«Массированным DDoS-атакам в прошедшие выходные подверглись каналы связи и инфраструктура нескольких операторов вязи и инфраструктура крупного хостинг-провайдера. Максимальная мощность кибератаки составила до 1,73 Тбит/с», — говорится в сообщении.