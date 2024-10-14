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14 октября, 12:07

Роскомнадзор сообщил о массированных DDoS-атаках на операторов связи

РКН: Несколько операторов связи подверглись DDoS-атакам на выходных

В прошедшие выходные несколько операторов связи и инфраструктура крупного хостинг-провайдера стали жертвами масштабных DDoS-атак. Об этом сообщает Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора.

«Массированным DDoS-атакам в прошедшие выходные подверглись каналы связи и инфраструктура нескольких операторов вязи и инфраструктура крупного хостинг-провайдера. Максимальная мощность кибератаки составила до 1,73 Тбит/с», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что хакеры нападали в основном с IP-адресов, зарегистрированных в США, Швеции и Великобритании.

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Ранее в Роскомнадзоре заявили о DDoS-атаках на свои ресурсы. Это произошло после того, как список заблокированных сервисов по решению РКН пополнил Discord за нарушение положений законодательства России. По словам экспертов, такая реакция на ЧС подтвердила использование сервиса мошенниками.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Shutter z

Александра Мышляева
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