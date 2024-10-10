Роскомнадзор заявил, что не планирует блокировать Steam

Роскомнадзор не ведёт обсуждение о потенциальной блокировке платформы Steam в России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Со своей стороны платформа выполняет все необходимые условия Роскомнадзора. Только за сегодня Steam удалил не менее 250 материалов, и ещё 10 ожидают удаления. Весь контент, подвергающийся очистке, является противоправным, подытожили в пресс-службе.