Роскомнадзор заявил, что не планирует блокировать Steam
Роскомнадзор не ведёт обсуждение о потенциальной блокировке платформы Steam в России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В отношении сервиса Steam в настоящий момент ограничительных мер не планируется», — говорится в сообщении, информацию передаёт ТАСС.
Со своей стороны платформа выполняет все необходимые условия Роскомнадзора. Только за сегодня Steam удалил не менее 250 материалов, и ещё 10 ожидают удаления. Весь контент, подвергающийся очистке, является противоправным, подытожили в пресс-службе.
Ранее Life.ru сообщал, что список заблокированных сервисов по решению РКН пополнил Discord за нарушение положений законодательства нашей страны. Мессенджер никак не отреагировал на требование удалить 947 материалов, публикация которых запрещена российскими законами. После блокировки в Роскомнадзоре заявили о DDoS-атаках на свои ресурсы.
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