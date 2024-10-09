«Попытка мести»: Эксперт раскрыл суть DDoS-атак на ресурсы РКН после блокировки Discord

DDoS-атаки на Роскомнадзор подтверждают, что блокировка мессенджера Discord нанесла ощутимый удар по возможностям злоумышленников. Об этом рассказал эксперт РОЦИТ Илья Гоуга в беседе с Life.ru.

«Безусловно, блокировка Discord существенно осложнила деятельность злоумышленников. Этот мессенджер стал одним из основных инструментов для киберпреступников, распространителей экстремистского контента и мошенников. Ограничение доступа к платформе лишило их удобного средства коммуникации и координации действий на территории России», — рассказал эксперт.

По его словам, реакция в виде DDoS-атак на Роскомнадзор подтверждает, что блокировка нанесла ощутимый удар по преступности. Он отметил, что нападки на сайты свидетельствуют о высокой степени беспокойства среди мошенников, так как подобные действия нехарактерны для обычных пользователей, которые при возникновении проблем с доступом к сервису ищут альтернативу. В данном случае кибератаки являются попыткой мести от тех, чьи противоправные действия были ограничены.

Гоуга добавил, что, несмотря на возможности хакеров, они не достигли своей цели и не помешали работе Роскомнадзора. По его словам, ведомство оснащено современными средствами защиты от кибератак и имеет опыт противодействия подобным угрозам, поэтому все ресурсы регулятора функционируют без ограничений.

Да, данные атаки служат прямым индикатором того, что блокировка Discord была оправданной и своевременной мерой. Если после ограничения доступа к платформе наблюдается активизация противоправных действий со стороны злоумышленников, это означает, что их незаконная деятельность была подорвана. Таким образом, реакция в виде атак подтверждает, что решение Роскомнадзора отвечает интересам безопасности государства и общества. Илья Гоуга Эксперт РОЦИТ

«Блокировка Discord в Турции дополнительно указывает на глобальные риски, связанные с этой платформой. Турецкие власти также отметили наличие противоправного контента и вредных материалов для молодёжи. Нежелание администрации Discord оперативно реагировать на запросы об удалении опасного контента делает платформу привлекательной для преступников и экстремистов», — добавил эксперт.