«Будут последствия»: IT-эксперт оценил ограничение доступа к Viber в России
IT-эксперт Клименко: У жителей РФ нет проблем из-за ограничения доступа к Viber
Большинство российских пользователей не столкнулись с серьёзными проблемами в связи с ограничением работы Viber. Об этом заявил председатель Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Он поделился мнением в беседе с РБК.
Есть вероятность, что некоторые трудности возникнут у пожилых пользователей, которые полагались на приложение для общения, так как «внуки ставили для коммуникации только Viber». Тем не менее они быстро адаптируются и начнут использовать другие мессенджеры.
«Блокировка Viber — это предупредительный выстрел для мессенджеров», — отметил IT-эксперт, заявив, что Роскомнадзор «выбрал середнячка».
Таким образом, ведомство даёт понять, что рано или поздно крупные игроки столкнутся с требованиями, которые будут иметь последствия. Возможно такая же судьба в ближайшее время коснётся WhatsApp и Telegram.
Напомним, что Роскомнадзор ввёл ограничения на доступ к мессенджеру Viber в России из-за многочисленных нарушений законодательства страны. В РКН отметили, что соблюдение установленных требований является важным для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, а также для борьбы с вербовкой граждан, торговлей наркотиками и распространением незаконной информации.
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