«Будут последствия»: IT-эксперт оценил ограничение доступа к Viber в России

Большинство российских пользователей не столкнулись с серьёзными проблемами в связи с ограничением работы Viber. Об этом заявил председатель Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Он поделился мнением в беседе с РБК.

Есть вероятность, что некоторые трудности возникнут у пожилых пользователей, которые полагались на приложение для общения, так как «внуки ставили для коммуникации только Viber». Тем не менее они быстро адаптируются и начнут использовать другие мессенджеры.

«Блокировка Viber — это предупредительный выстрел для мессенджеров», — отметил IT-эксперт, заявив, что Роскомнадзор «выбрал середнячка».

Таким образом, ведомство даёт понять, что рано или поздно крупные игроки столкнутся с требованиями, которые будут иметь последствия. Возможно такая же судьба в ближайшее время коснётся WhatsApp и Telegram.