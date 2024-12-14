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Регион
14 декабря, 06:54

«Будут последствия»: IT-эксперт оценил ограничение доступа к Viber в России

IT-эксперт Клименко: У жителей РФ нет проблем из-за ограничения доступа к Viber

Большинство российских пользователей не столкнулись с серьёзными проблемами в связи с ограничением работы Viber. Об этом заявил председатель Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Он поделился мнением в беседе с РБК.

Есть вероятность, что некоторые трудности возникнут у пожилых пользователей, которые полагались на приложение для общения, так как «внуки ставили для коммуникации только Viber». Тем не менее они быстро адаптируются и начнут использовать другие мессенджеры.

«Блокировка Viber — это предупредительный выстрел для мессенджеров», — отметил IT-эксперт, заявив, что Роскомнадзор «выбрал середнячка».

Таким образом, ведомство даёт понять, что рано или поздно крупные игроки столкнутся с требованиями, которые будут иметь последствия. Возможно такая же судьба в ближайшее время коснётся WhatsApp и Telegram.

В Госдуме объяснили ограничение работы Viber игнорированием российских законов
В Госдуме объяснили ограничение работы Viber игнорированием российских законов

Напомним, что Роскомнадзор ввёл ограничения на доступ к мессенджеру Viber в России из-за многочисленных нарушений законодательства страны. В РКН отметили, что соблюдение установленных требований является важным для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, а также для борьбы с вербовкой граждан, торговлей наркотиками и распространением незаконной информации.

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Shutterstock / FOTODOM / Venus78

Наталья Афонина
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