В Госдуме объяснили ограничение работы Viber игнорированием российских законов

Мошенники чаще всего выбирают именно Viber для своих схем из-за его широкой популярности среди пенсионеров — одной из наиболее атакуемых категорий граждан со стороны злоумышленников. Об этом в разговоре с Life.ru депутат Госдумы Антон Немкин, комментируя ограничение работы мессенджера на территории России.

По его словам, Viber позволяет обмениваться сообщениями, звонками и мультимедийным контентом без необходимости подтверждения личности через строгие системы безопасности. Простота регистрации через номер телефона делает его удобным инструментом для быстрого создания новых учётных записей, что позволяет злоумышленникам легко менять профили и номера для новой волны атак.

Депутат добавил, что иностранные спецслужбы могут использовать Viber для вербовки людей, поскольку этот мессенджер позволяет анонимно и безопасно связываться с потенциальными кандидатами. Он отметил, что шифрование сообщений в приложении позволяет минимизировать риск перехвата переписки, что делает этот канал удобным для такого рода операций. И в этом случае жертвами чаще всего становятся подростки.

Viber позволяет использовать звонки и видеосвязь, сохраняя при этом высокий уровень конфиденциальности. Это позволяет потенциальному вербовщику установить личный контакт, не раскрывая своего настоящего местоположения или личности. Депутат ГД Антон Немкин.

«Да и распространение запрещённого контента там не регулируется — Viber неоднократно штрафовался российскими судами за отказ удалить противоправную информацию. Сумма штрафов за последние два года превысила 1,8 млн рублей, они до сих пор не оплачены. Сейчас мессенджер продолжает игнорировать российское законодательство и не удалять запрещённую информацию, включая сведения, касающиеся СВО», — отметил Немкин в беседе с Life.ru.