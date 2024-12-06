Прайд или притон. Почему в России решили запретить аниме и что из этого выйдет Роскомнадзор массово блокирует доступ к сайтам для просмотра аниме, что произошло с сайтами для просмотра японских мультфильмов и где теперь смотреть аниме, рассказывает Life.ru. 6 декабря, 08:49 Кто и зачем запретил аниме в России. Фото © Шедеврум

Мультфильмы из Японии, рассчитанные на детей и подростков, по мнению специалистов из Роскомнадзора, рассказывали зрителям не о приключениях ниндзя и пиратах, а о нетрадиционных отношениях. Поэтому надзорное ведомство решило ограничить доступ и к ним, и к другим аниме.

Почему Наруто пострадал из-за ЛГБТ*

По решению Роскомнадзора, в список запрещённых попали десятки сайтов, в том числе jut.su, AnimeGO, YummyAnime. Ведомство заявляет, что все они нарушили статью 15.1 Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации». Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина выяснила истинную причину блокировки.

— Порталы с аниме были внесены в реестр запрещённых сайтов из-за распространения ЛГБТ*-пропаганды. Требование Роскомнадзора об удалении этих материалов ресурсы не выполнили, поэтому доступ к ним был ограничен, — пишет Мизулина.

В YummyAnime заявили, что письма с предупреждением о скорой блокировке не получали. Для этого портала закрытие доступа происходит не в первый раз. В прошлом году владельцы сайта обращались в РКН с просьбой разъяснить требования, но орган не дал конкретной информации. Новое письмо опять отправлено. YummyAnime отмечает, что весь контент с ЛГБТ* был удалён ранее.

В YummyAnime заявили, что письма с предупреждением о скорой блокировке не получали. Фото © Шедеврум

Где теперь смотреть аниме в России

Многие популярные онлайн-кинотеатры, например «Кинопоиск», Okko, Ivi, и видеохостинг Rutube показывают аниме. Другие сайты переедут на новые домены.

Первые блокировки

Доступ к аниме запрещают уже не в первый раз. В 2021 году суд Санкт-Петербурга ограничил доступ к четырём фильмам, размещённым на YummyAnime. На AnimeTeatr заблокировали мультфильм, рассказывающий о любви брата и сестры.

Критика аниме

В 2023 году депутат Государственной думы Султан Хамзаев заявил о необходимости запретить часть аниме. Фото © Шедеврум

Японские мультфильмы регулярно подвергаются нападкам. В 2023 году депутат Государственной думы Султан Хамзаев заявил о необходимости запретить часть аниме.

— Сегодня аниме-контент содержит признаки деструктивного толка, направленного на разрушение наших традиционных ценностей, межнационального и межконфессионального единства, — считает Хамзаев.

На фоне блокировок сайтов своё мнение выразил парламентарий Георгий Арапов. Он предложил разблокировать порталы. По его мнению, аниме — часть массовой культуры и многие жители России смотрят эти мультфильмы.

Считать, что японские картины несут негатив для российских зрителей, тоже не совсем верно. Стоит вспомнить даже бойцов отряда «Керчь», взявших в качестве трофея американскую БМП Bradley. Они оказались анимешниками.

Авторы Даниил Черных