Мизулина раскрыла причину блокировки сайтов с аниме

Интернет-порталы с мультфильмами аниме были заблокированы за пропаганду ценностей ЛГБТ*. О причинах ограничений рассказала глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина.

«Порталы с аниме были внесены в реестр запрещенных сайтов из-за распространения ЛГБТ*-пропаганды. Требование Роскомнадзора об удалении этих материалов ресурсы не выполнили, поэтому доступ к ним был ограничен», — пишет Мизулина.

Она добавила, что РКН последовательно ликвидирует источники пропаганды. Если сайты удалят запрещёнку, с них будет снята блокировка.

Напомним, накануне пользователи онлайн-кинотеатров для просмотра японских мультиков начали жаловаться, что большинство их любимых ресурсов не открываются. Вскоре стало известно, что упали они не просто так, а по воле Роскомнадзора.