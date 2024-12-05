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5 декабря, 14:28

Мизулина раскрыла причину блокировки сайтов с аниме

Мизулина объяснила блокировку сайтов с аниме пропагандой ценностей ЛГБТ*

Интернет-порталы с мультфильмами аниме были заблокированы за пропаганду ценностей ЛГБТ*. О причинах ограничений рассказала глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина.

«Порталы с аниме были внесены в реестр запрещенных сайтов из-за распространения ЛГБТ*-пропаганды. Требование Роскомнадзора об удалении этих материалов ресурсы не выполнили, поэтому доступ к ним был ограничен», — пишет Мизулина.

Она добавила, что РКН последовательно ликвидирует источники пропаганды. Если сайты удалят запрещёнку, с них будет снята блокировка.

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Напомним, накануне пользователи онлайн-кинотеатров для просмотра японских мультиков начали жаловаться, что большинство их любимых ресурсов не открываются. Вскоре стало известно, что упали они не просто так, а по воле Роскомнадзора.

* Организация ЛГБТ признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Николай Рюмин
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