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4 декабря, 19:09

Аниме — всё: В России «легли» крупные сайты с японскими мультиками

В России перестали работать популярные сайты с аниме

В России перестали работать популярные сайты с аниме. Обложка © Life.ru / Шедеврум

В России перестали работать популярные сайты с аниме. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Пользователи онлайн-кинотеатров для просмотра японских мультиков жалуются, что большинство их любимых ресурсов не открываются. По данным Downdetector, сайты с аниме не работают уже около часа.

В числе сайтов, которые перестали работать, jutsu, AnimeGO, YummiAnime. Спустя время стало известно, что их заблокировал Роскомнадзор.

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Ранее сообщалось, что легендарное аниме «Ходячий замок» Хаяо Миядзаки снова вернётся на большие экраны с новым дубляжом благодаря перевыпуску от прокатчика Russian World Vision. Этот мультфильм, основанный на романе Дианы Уинн Джонс, впервые вышел в Японии в 2004 году и стал классикой аниме, несмотря на отсутствие масштабной рекламной кампании.

Оксана Попова
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