Аниме — всё: В России «легли» крупные сайты с японскими мультиками
В России перестали работать популярные сайты с аниме
В России перестали работать популярные сайты с аниме. Обложка © Life.ru / Шедеврум
Пользователи онлайн-кинотеатров для просмотра японских мультиков жалуются, что большинство их любимых ресурсов не открываются. По данным Downdetector, сайты с аниме не работают уже около часа.
В числе сайтов, которые перестали работать, jutsu, AnimeGO, YummiAnime. Спустя время стало известно, что их заблокировал Роскомнадзор.
Ранее сообщалось, что легендарное аниме «Ходячий замок» Хаяо Миядзаки снова вернётся на большие экраны с новым дубляжом благодаря перевыпуску от прокатчика Russian World Vision. Этот мультфильм, основанный на романе Дианы Уинн Джонс, впервые вышел в Японии в 2004 году и стал классикой аниме, несмотря на отсутствие масштабной рекламной кампании.