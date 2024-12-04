Аниме — всё: В России «легли» крупные сайты с японскими мультиками

Пользователи онлайн-кинотеатров для просмотра японских мультиков жалуются, что большинство их любимых ресурсов не открываются. По данным Downdetector, сайты с аниме не работают уже около часа.

В числе сайтов, которые перестали работать, jutsu, AnimeGO, YummiAnime. Спустя время стало известно, что их заблокировал Роскомнадзор.