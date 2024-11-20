«Ходячий замок» снова на экранах: почему стоит пересмотреть фильм Миядзаки

Легендарное аниме «Ходячий замок» Хаяо Миядзаки снова вернётся на большие экраны с новым дубляжом благодаря перевыпуску от прокатчика Russian World Vision. Этот мультфильм, основанный на романе Дианы Уинн Джонс, впервые вышел в Японии в 2004 году и стал классикой аниме, несмотря на отсутствие масштабной рекламной кампании. Издание РБК рассказывает, почему стоит сейчас посмотреть это аниме в кино.

Во-первых, Миядзаки переработал оригинальную историю, создав уникальное сочетание европейской сказки и японской анимации. В центре сюжета — юная Софи, превращенная в старушку Ведьмой Пустоши, и волшебник Хаул, который борется с внутренними демонами и ужасами войны. Их отношения развиваются на фоне визуально впечатляющего мира, где стимпанк гармонично сочетается с детализированными пейзажами, напоминающими европейские города.

Во-вторых, фильм затрагивает вечные темы. Например, семейные отношения, дружбу, любовь, старение и последствия войны. Миядзаки делает акцент на эмпатии и сострадании и противопоставляет их разрушительным силам войны. В фильме герой Хаула олицетворяет борьбу за человечность.

В-третьих, фильм делает уникальным его визуальный стиль. Он наполнен европейскими мотивами и аллюзиями на образы из русских сказок, такие как избушка на курьих ножках. Но это не просто красивая история о любви и преодолении, но и глубокое размышление о природе человечности и роли женщины в мире. Софи, с её состраданием и внутренней красотой, воплощает идеалы Миядзаки о женском начале и противопоставляется тщеславной Ведьме Пустоши.

Интересно, что в 2004 году Миядзаки отказался от рекламной кампании для «Ходячего замка», в отличие от предыдущего фильма «Унесенные призраками», который сопровождался активным продвижением. Тем не менее, «Ходячий замок» нашел свою аудиторию и до сих пор продолжает обретать новых поклонников.