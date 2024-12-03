В голубые дали. Что известно об арестованном Андрее Котове, продвигавшем гей-туры* На выходных силовики устроили крупнейшую за последнее время облаву в Москве на тематические ночные клубы. Головинский суд Москвы арестовал предполагаемого организатора ЛГБТ*-мероприятий Андрея Котова. Кто он такой? 2 декабря, 21:13 Глава турклуба «Мен Тревел» 48-летний Андрей Котов. Коллаж © Life.ru. Фото © VK / Videooperator Andrey-Neva, © Telegram / Тур на Волгу (фото/видео) Men Together

В каких ночных клубах прошла спецоперация

На минувших выходных силовики устроили масштабные облавы по ночным клубам Москвы, заподозренным в ЛГБТ*-пропаганде. Рейды прошли в Arma (бывший Mutabor, где состоялась голая вечеринка Насти Ивлеевой), Inferno Night (где нравится собираться трансвеститам и сдаются апартаменты на час), Mono (который посетители в отзывах и СМИ называли гей-баром) и Simach (фешенебельный ресторан с танцполом, прежде не замеченный в скандалах).

— Полицейские изъяли смартфоны, ноутбуки, видеокамеры и иные предметы, имеющие значение для принятия процессуального решения. Установлено, что осуществлялась нелегальная продажа алкоголя, предположительно без акциза. Также было обнаружено, изъято и отправлено на исследование оружие, — отчитались в МВД.

Как рассказывают свидетели, облавы проходили так. Помещения обыскивали с собаками, всех посетителей досматривали, некоторых увозили в автозаках, скорее всего, у них при себе нашли наркотики или что-то запрещённое.

Напомним, ровно год назад Верховный суд Российской Федерации признал ЛГБТ*-движение экстремистским.

ВИДЕО «ОБЛАВА В КЛУБЕ ARMA». Видео © Telegram / SHOT

Почему арестовали гендиректора турагентства «Мен Тревел»

На следующее утро после облав в столице задержали главу турклуба «Мен Тревел» — 48-летнего Андрея Котова. Как подозревают правоохранители, он организовывал тематические путешествия за рубеж и по России для мужчин нетрадиционной ориентации. Ближайший трип очередной набранной им ЛГБТ*-группы должен был состояться на Новый год в Египет. Весь бизнес шёл через учреждённое Котовым в начале года юрлицо ООО «Туристический клуб «Мен Тревел». Первые поездки были на яхте по Волге. Котов открыто рекламировал их. Также он не стеснялся публиковать у себя ссылки на гей-сайты* с соответствующим контентом и на камерные телеграм-каналы для своих, куда выкладывал отчёты из путешествий. На кадрах — банька и полуголые тела. Подписчиков много: более четырёх тысяч человек. Судя по всему, у Котова есть сообщники-партнёры, кто помогает ему организовывать туры.

Вероятно, оперативники связались с Андреем Котовым под видом потенциальных клиентов и тот, ничего не подозревая, сам им всё рассказал, в том числе в каких московских заведениях всё ещё проводятся гей-тусовки.

Теперь против Котова возбуждено уголовное дело по второй части статьи 282.2 УК «Организация деятельности экстремистской организации». Вопрос о мере пресечения решал Головинский райсуд Москвы. На суде Котов утверждал, что его клиенты ездили на рыбалку и в другие путешествия по Волге и Подмосковью, но никаких непотребств там не было. По некоторым данным, следствие готовится возбудить ещё несколько уголовных дел против него.







Кто такой Андрей Котов

В «тусовке» Андрея Котова знают с конца девяностых. В социальных сетях он никогда не скрывал своих взглядов и предпочтений. В Сети можно найти порноматериалы с его участием. Котов родился в Иванове, ещё студентом переехал в Москву. У него диплом ВГИКа. По образованию и профессии он видеооператор: снимает вечеринки, свадьбы, корпоративы, дни рождения, в том числе детские, делает рекламные и социальные видеоролики. За услуги брал до трёх тысяч рублей в час.

Как видеооператор Котов пытался участвовать в госзакупках, например, сражался за лот «Создание анимационного ролика по профилактике ВИЧ» для Минздрава Башкортостана. Однако ни одного гостендера так и не взял.

Котов работал видеооператором. Фото © kittyface.ru

Примерно в 2016 году дела Андрея Котова пошли в гору. Он взял себе псевдоним Невский, учредил научно-исследовательскую фирму «Аквал» и стал резидентом центра «Сколково». Его прожект — некие «умные рыбные фермы».

О стартапе Котова-Невского писали в деловых СМИ и на порталах Росрыболовства. Суть — разработка и выпуск программно-аппаратных комплексов для автоматизации работы аквариумов с целью снижения расходов. Есть варианты для домашнего использования и для промышленного рыбоводства. Офиса продаж у Котова два: непосредственно в Сколкове и ещё один — в башне «Федерация» в Москва-Сити.

Уровень доходов оценить невозможно, бизнес работает по упрощённой налоговой системе и публично перед фискалами не отчитывается. Цен на умные аквариумы тоже не сыскать, только по запросу.







В Москве Андрей Котов живёт по двум адресам. В обоих случаях это однокомнатные квартиры в «хрущёвках» на территории района Ховрино, недалеко от речного вокзала. В сумме эта недвижимость не дотянет даже до 20 млн рублей.

Оба бизнеса Котова зарегистрированы в одной из этих «однушек». Впрочем, если судить по сайту турклуба «Мен Тревел», то их офис находится в современном административном здании на Флотской улице. Оттуда рукой подать до причала с круизными лайнерами, которые плавают по Волге.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

Авторы Пётр Егоров