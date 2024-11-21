В Башкирии парень заставил школьницу скинуть ему нюдсы за монеты в Roblox

Ученик 11 класса уломал 10-летнюю девочку отправить ему нюдсы в обмен на онлайн-валюту в популярной игре Roblox. Школьница клюнула на предложение, но обещанных робуксов (так там называются деньги) не получила. Об этом сообщает SHOT.

17-летнии пацан из Башкирии связался с юной геймершей, которой предложил сделку: монетки для «Роблокса» в обмен на откровенные фото и видео всего, что может показать ему десятилетняя. Она не соглашалась, но парень был настойчив. После приценки стороны «ударили по рукам».

Девочка скинула ему несколько изображений себя, но робуксы так и не прилетели к ней на счёт. Она рассказала маме о случившемся. Несовершеннолетнего киберизвращенца нашли и задержали в Башкирии. Было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Уточняется, что парень, как и 10-летняя девочка, из благополучной семьи.