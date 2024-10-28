Развёл на нюдсы: Экс-участник «Голоса 60+» задержан за домогательства к ребёнку

Бывшего участника «Голоса 60+» из Уфы подозревают в домогательствах к 12-летней школьнице. По данным SHOT, 66-летний Александр Корнейчук развёл пятиклассницу на нюдсы и скинул ей свои интимные фото.

Задержание Александра Корнейчука. Видео © Telegram / Новости МВД Башкортостана

В феврале – марте этого года Корнейчук связался с 12-летней школьницей по соцсетям, предложил ей обмениваться интимным контентом. Девочка согласилась, прислала ролик, мужик в ответ — откровенные фото. Спустя некоторое время её родители узнали о киберпреступлении и обратились в полицию.

Извращенца задержали и отправили в СИЗО, возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия, совершённые в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Свою вину педофил признал.

Корнейчук — джазовый гитарист, играл в разных коллективах в местной филармонии в Башкирии, сотрудничал с Игорем Брилем. Принимал участие в «Голосе 60+» в 2021 году, но никуда не прошёл. В последнее время также обучал игре на гитаре онлайн.