Жительницу Люберец развели на нюдсы под предлогом кастинга в клип Вали Карнавал

20-летнюю жительницу подмосковных Люберец развели на полуобнажённое фото и видео под предлогом кастинга для клипа блогерши Вали Карнавал. Об этом сообщил SHOT.

20-летняя девушка, которая стала жертвой мошенников. Фото © SHOT

По информации телеграм-канала, пострадавшая девушка искала подработку в медиасфере и наткнулась на предложение сняться в клипе Вали Карнавал. За участие в съёмках обещали 27 500 рублей. Девушка перешла по ссылке, отправила свои данные и прикрепила фото и видео, в том числе в нижнем белье — об этом говорилось в объявлении. После чего ей сказали, что позже с ней свяжутся. Однако продюсер на связь не вышел, но позвонила встревоженная подруга, которая сообщила, что по Сети гуляет пикантное видео с полуголой Кариной.

Ошарашенная девушка написала «кастинг-директору» и потребовала удалить позорный контент. «Разводила» согласился сделать это в обмен на 10 тысяч рублей. Девушка перевела половину суммы, но мошенники видео так и не удалили и перестали выходить на связь. Потерпевшая написала заявление в полицию.