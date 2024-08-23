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23 августа, 06:41

Жительницу Люберец развели на нюдсы под предлогом кастинга в клип Вали Карнавал

20-летнюю жительницу подмосковных Люберец развели на полуобнажённое фото и видео под предлогом кастинга для клипа блогерши Вали Карнавал. Об этом сообщил SHOT.

20-летняя девушка, которая стала жертвой мошенников. Фото © SHOT

20-летняя девушка, которая стала жертвой мошенников. Фото © SHOT

По информации телеграм-канала, пострадавшая девушка искала подработку в медиасфере и наткнулась на предложение сняться в клипе Вали Карнавал. За участие в съёмках обещали 27 500 рублей. Девушка перешла по ссылке, отправила свои данные и прикрепила фото и видео, в том числе в нижнем белье — об этом говорилось в объявлении. После чего ей сказали, что позже с ней свяжутся. Однако продюсер на связь не вышел, но позвонила встревоженная подруга, которая сообщила, что по Сети гуляет пикантное видео с полуголой Кариной.

Ошарашенная девушка написала «кастинг-директору» и потребовала удалить позорный контент. «Разводила» согласился сделать это в обмен на 10 тысяч рублей. Девушка перевела половину суммы, но мошенники видео так и не удалили и перестали выходить на связь. Потерпевшая написала заявление в полицию.

Меняет замки и развешивает нюдсы: Клоунесса из Подмосковья держит соседей в страхе
Меняет замки и развешивает нюдсы: Клоунесса из Подмосковья держит соседей в страхе

Ранее Life.ru рассказывал, что в Петербурге задержали школьника, который домогался шестиклассницы.14-летний подросток отправлял девочке дикпики и уговаривал в ответ присылать ему нюдсы. В отношении восьмиклассника возбуждено уголовное дело по статье "Развратные действия" в отношении лица, не достигшего 14 лет. Пока подростка отпустили, так как он сам ещё несовершеннолетний.

Обложка ©

SHOT

Александра Мышляева
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