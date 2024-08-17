Меняет замки и развешивает нюдсы: Клоунесса из Подмосковья держит соседей в страхе

Жители элитной многоэтажки в подмосковном Одинцово страдают от странной соседки. По данным Mash, женщина устраивает соседям целое шоу: меняет замки на общих дверях и развешивает по всему подъезду нюдсы.

Женщина в маске клоуна разрисовывает двери соседей в подмосковном Одинцово. Видео © Telegram / Mash

Однако главное её представление, похоже, — разрисовывание дверей соседей. Один из таких перформансов сняла камера наблюдения. На видео мадам в маске клоуна "старательно" работает баллончиком с краской, после чего делает странные телодвижения и, не торопясь, уходит. Женщина даже успела с удовольствием попшикать на камеру — она совершенно не переживает, что её снимают.

Соседи в ужасе и бьют тревогу. По их словам, неадекватная дама "балагурит" с нулевых — тогда она изгоняла нелегалов из Молдавии. Теперь, видимо, перешла на местных.