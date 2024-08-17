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17 августа, 19:28

Меняет замки и развешивает нюдсы: Клоунесса из Подмосковья держит соседей в страхе

Mash: В Одинцово жильцы элитной многоэтажки страдают от женщины в маске клоуна

Жители элитной многоэтажки в подмосковном Одинцово страдают от странной соседки. По данным Mash, женщина устраивает соседям целое шоу: меняет замки на общих дверях и развешивает по всему подъезду нюдсы.

Женщина в маске клоуна разрисовывает двери соседей в подмосковном Одинцово. Видео © Telegram / Mash

Однако главное её представление, похоже, — разрисовывание дверей соседей. Один из таких перформансов сняла камера наблюдения. На видео мадам в маске клоуна "старательно" работает баллончиком с краской, после чего делает странные телодвижения и, не торопясь, уходит. Женщина даже успела с удовольствием попшикать на камеру — она совершенно не переживает, что её снимают.

Соседи в ужасе и бьют тревогу. По их словам, неадекватная дама "балагурит" с нулевых — тогда она изгоняла нелегалов из Молдавии. Теперь, видимо, перешла на местных.

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Ранее Life.ru писал, что сосед изувечил "самого доброго кондуктора" в Петербурге из-за сбора мусора. Пострадавший обратился к правоохранителям, возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

Telegram / Mash

Никита Осипов
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