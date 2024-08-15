Нарвался на уголовку: Сосед изувечил "самого доброго кондуктора" в Петербурге из-за сбора мусора

Петербуржец Виктор Лукьянов, более известный как "самый добрый кондуктор", несколько раз подвергся избиению со стороны соседа, который недоволен попытками городской легенды подработать на сборе металла. Подробностями истории поделились в телеграм-канале "Mash на Мойке".

Получивший широкую известность благодаря хорошему отношению к пассажирам пенсионер начал убирать улицы родного города от жестяных банок, которые впоследствии сдавались в пункты приёма. Хобби Лукьянова не устроило соседа — на протяжении нескольких месяцев мужчина наносил добряку побои. В конечном итоге пострадавший обратился к правоохранителям, было возбуждено уголовное дело.

"Статья об истязаниях. Делом занимается высокое МВД, Следственный комитет. Позавчера следователь меня допрашивал, домой приезжал, потому что у меня всё болит: и спина, и голова, и грудь. Весь в гематомах, весь в шишках. За раздельный сбор мусора я вот так страдаю", — посетовал Лукьянов в интервью "Газете.ru".