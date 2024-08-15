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14 августа, 22:40

Нарвался на уголовку: Сосед изувечил "самого доброго кондуктора" в Петербурге из-за сбора мусора

"Самого доброго кондуктора" Виктора Лукьянова избил сосед из-за жестяных банок

Виктор Лукьянов после избиения соседом и во время работы кондуктором. Обложка © Telegram / Mash на Мойке / VK / Виктор Лукьянов

Виктор Лукьянов после избиения соседом и во время работы кондуктором. Обложка © Telegram / Mash на Мойке / VK / Виктор Лукьянов

Петербуржец Виктор Лукьянов, более известный как "самый добрый кондуктор", несколько раз подвергся избиению со стороны соседа, который недоволен попытками городской легенды подработать на сборе металла. Подробностями истории поделились в телеграм-канале "Mash на Мойке".

Получивший широкую известность благодаря хорошему отношению к пассажирам пенсионер начал убирать улицы родного города от жестяных банок, которые впоследствии сдавались в пункты приёма. Хобби Лукьянова не устроило соседа — на протяжении нескольких месяцев мужчина наносил добряку побои. В конечном итоге пострадавший обратился к правоохранителям, было возбуждено уголовное дело.

"Статья об истязаниях. Делом занимается высокое МВД, Следственный комитет. Позавчера следователь меня допрашивал, домой приезжал, потому что у меня всё болит: и спина, и голова, и грудь. Весь в гематомах, весь в шишках. За раздельный сбор мусора я вот так страдаю", — посетовал Лукьянов в интервью "Газете.ru".

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А ранее избиению подвергся лидер треш-метал-группы "Коррозия металла" Сергей Паук Троицкий. По словам музыканта, всё произошло в новороссийском супермаркете, где его заподозрили в использовании поддельной 500-рублёвой купюры. Стычка с охраной обернулась для артиста "кровавыми рассечениями" из томатного соуса.

Илья Пушкарев
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