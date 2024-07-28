"Пивной Халк" разнёс прилавки и зверски избил продавщицу алкомаркета в Перми
В Перми мужчина жестоко избил продавщицу алкомаркета
Мужчина набросился с кулаками на продавщицу пермского алкомаркета. О случившемся сообщает SHOT.
Мужчина жестоко избил продавщицу алкомаркета в Перми. Видео © SHOT
Всё началось с того, что агрессивный покупатель уронил бутылки с пивом. Видя настрой мужчины, девушка на всякий случай достала перцовый баллончик, а когда тот начал угрожающе на неё двигаться, распылила в лицо, однако это ещё больше разозлило мужчину. Он зверски избил её по голове и скрылся.
Ранее Life.ru писал, что неизвестный мужчина избил жительницу подмосковного Королёва в подъезде жилого дома. Позже его задержали.
SHOT