"Пивной Халк" разнёс прилавки и зверски избил продавщицу алкомаркета в Перми

Всё началось с того, что агрессивный покупатель уронил бутылки с пивом. Видя настрой мужчины, девушка на всякий случай достала перцовый баллончик, а когда тот начал угрожающе на неё двигаться, распылила в лицо, однако это ещё больше разозлило мужчину. Он зверски избил её по голове и скрылся.