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28 июля, 17:42

"Пивной Халк" разнёс прилавки и зверски избил продавщицу алкомаркета в Перми

В Перми мужчина жестоко избил продавщицу алкомаркета

Мужчина набросился с кулаками на продавщицу пермского алкомаркета. О случившемся сообщает SHOT.

Мужчина жестоко избил продавщицу алкомаркета в Перми. Видео © SHOT

Всё началось с того, что агрессивный покупатель уронил бутылки с пивом. Видя настрой мужчины, девушка на всякий случай достала перцовый баллончик, а когда тот начал угрожающе на неё двигаться, распылила в лицо, однако это ещё больше разозлило мужчину. Он зверски избил её по голове и скрылся.

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Ранее Life.ru писал, что неизвестный мужчина избил жительницу подмосковного Королёва в подъезде жилого дома. Позже его задержали.

Обложка ©

SHOT

Александра Мышляева
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