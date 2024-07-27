"Убивайте его": В Новосибирске толпа дрифтеров жёстко избила мужчину за замечание о шуме

В ночь на 26 июля на парковке у ТЦ "Матрёшка", находящегося в Новосибирске, толпа дрифтеров жёстко избила 42-летнего мужчину. Как передают корреспонденты kp.ru, всему виной стало замечание о шуме.

Журналисты рассказали, что потерпевший вместе со своей женой приехал в гости к подруге. В ночное время суток он с балкона увидел, как во дворе молодёжь дрифтила на иномарках. В итоге он попросил их не шуметь, а дебоширы, по его словам, в ответ начали ему угрожать и требовали обсудить всё на месте.

"Я вышел поговорить, стояла уже толпа, человек девять, парни и девушки. Один предложил отойти за угол. Там сзади меня трижды ударили по затылку. Я "поплыл", получил кулаком в лицо. Дальше плохо помню", — рассказал "Комсомолке" избитый мужчина.

В какой-то момент его жена с подругой поняли, что мужчины уже давно нет, и решили отправиться на его поиски. У дома они увидели, как толпа запинывает потерпевшего, после чего его супруга ворвалась туда с перочинным ножом и порезала одного из злоумышленников.

"Меня залили перцовым баллончиком, в итоге мы с подругой отобрали его и отошли. Они бросились за нами, и одна девчонка, по виду мажорка, кричит: "Убивайте его", — рассказала женщина.

В итоге порезанного парня и 42-летнего мужчину доставили в медучреждение. Стоит отметить, что некоторые очевидцы заявили о том, что избитый сам первый напал на девушек из иномарок, а также требовал у них документы, после чего подбежала его жена и вонзила нож в одного из участников побоища.