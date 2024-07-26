Задержан мужчина, жестоко избивший женщину бутылкой в Королёве
МВД: В Королёве задержан мужчина, набросившийся на женщину в подъезде с бутылкой
В Королёве задержали мужчину, избившего местную жительницу в подъезде одного из домов. Во время нападения он использовал перцовый баллончик и стеклянную бутылку. Информацию об этом передаёт ГУ МВД России по Московской области.
В Королёве задержан мужчина, набросившийся на женщину в подъезде с бутылкой. Видео © Telegram / gumvd50
"23 июля, в ночное время суток, по адресу Пионерская, 30, корпус 15, я совершил нападение на незнакомую девушку с целью украсть у неё денег. Не доделав это, испугавшись, скрылся с места преступления", — рассказал детали происшествия задержанный.
Напомним, нападавший зашёл следом за местной жительницей в подъезд жилого дома и распылил ей в лицо перцовый баллончик, после чего нанёс несколько ударов бутылкой. Однако, увидев камеру видеонаблюдения, он скрылся с места преступления. Как затем установило следствие, злоумышленником оказался житель подмосковного Щёлкова 2003 года рождения. Life.ru публиковал видео избиения здесь.
Ранее Life.ru сообщал об избиении двух жителей Севастополя. Там неизвестный бросился на мужчину и женщину во время поездки в троллейбусе из-за прослушивания гимна России.
Telegram / gumvd50