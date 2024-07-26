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26 июля, 11:53

Задержан мужчина, жестоко избивший женщину бутылкой в Королёве

МВД: В Королёве задержан мужчина, набросившийся на женщину в подъезде с бутылкой

В Королёве задержали мужчину, избившего местную жительницу в подъезде одного из домов. Во время нападения он использовал перцовый баллончик и стеклянную бутылку. Информацию об этом передаёт ГУ МВД России по Московской области.

В Королёве задержан мужчина, набросившийся на женщину в подъезде с бутылкой. Видео © Telegram / gumvd50

"23 июля, в ночное время суток, по адресу Пионерская, 30, корпус 15, я совершил нападение на незнакомую девушку с целью украсть у неё денег. Не доделав это, испугавшись, скрылся с места преступления", — рассказал детали происшествия задержанный.

Напомним, нападавший зашёл следом за местной жительницей в подъезд жилого дома и распылил ей в лицо перцовый баллончик, после чего нанёс несколько ударов бутылкой. Однако, увидев камеру видеонаблюдения, он скрылся с места преступления. Как затем установило следствие, злоумышленником оказался житель подмосковного Щёлкова 2003 года рождения. Life.ru публиковал видео избиения здесь.

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Ранее Life.ru сообщал об избиении двух жителей Севастополя. Там неизвестный бросился на мужчину и женщину во время поездки в троллейбусе из-за прослушивания гимна России.

Обложка ©

Telegram / gumvd50

Мария Любицкая
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