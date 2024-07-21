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21 июля, 16:12

️В Севастополе пассажир троллейбуса избил мужчину и женщину из-за гимна России

Правоохранители Севастополя ищут мужчину, напавшего на женщину и её спутника в троллейбусе за прослушивание гимна Российской Федерации. В ГУ МВД по городу Севастополю просят очевидцев помочь с опознанием буйного пассажира с видео.

️В Севастополе неизвестный напал на женщину и мужчину, слушающих гимн России в троллейбусе. Видео © Telegram / ЧП / Севастополь

"По предварительным данным, инцидент произошёл в троллейбусе № 12 в районе остановки "Горячий хлеб" по направлению к остановке "Техническая библиотека" в промежутке времени 22:20 – 22:40", — говорится в сообщении полиции.

Ранее Life.ru сообщал, что родителей школьников в Нальчике, которые не встали во время исполнения гимна России в ходе вручения аттестатов в одной из школ города, привлекут к ответственности. Уточнялось, что среди проявивших неуважение во время звучания российского гимна в образовательном учреждении не было детей школьного возраста.

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ЧП / Севастополь

Александра Мышляева
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