️В Севастополе пассажир троллейбуса избил мужчину и женщину из-за гимна России
Правоохранители Севастополя ищут мужчину, напавшего на женщину и её спутника в троллейбусе за прослушивание гимна Российской Федерации. В ГУ МВД по городу Севастополю просят очевидцев помочь с опознанием буйного пассажира с видео.
️В Севастополе неизвестный напал на женщину и мужчину, слушающих гимн России в троллейбусе. Видео © Telegram / ЧП / Севастополь
"По предварительным данным, инцидент произошёл в троллейбусе № 12 в районе остановки "Горячий хлеб" по направлению к остановке "Техническая библиотека" в промежутке времени 22:20 – 22:40", — говорится в сообщении полиции.
Ранее Life.ru сообщал, что родителей школьников в Нальчике, которые не встали во время исполнения гимна России в ходе вручения аттестатов в одной из школ города, привлекут к ответственности. Уточнялось, что среди проявивших неуважение во время звучания российского гимна в образовательном учреждении не было детей школьного возраста.