️В Севастополе пассажир троллейбуса избил мужчину и женщину из-за гимна России

Правоохранители Севастополя ищут мужчину, напавшего на женщину и её спутника в троллейбусе за прослушивание гимна Российской Федерации. В ГУ МВД по городу Севастополю просят очевидцев помочь с опознанием буйного пассажира с видео.

️В Севастополе неизвестный напал на женщину и мужчину, слушающих гимн России в троллейбусе. Видео © Telegram / ЧП / Севастополь

"По предварительным данным, инцидент произошёл в троллейбусе № 12 в районе остановки "Горячий хлеб" по направлению к остановке "Техническая библиотека" в промежутке времени 22:20 – 22:40", — говорится в сообщении полиции.