В Самаре на подростка завели уголовное дело из-за фашистского приветствия

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении подростка, который на видео вскидывал руку в фашистском приветствии и расстраивался из-за смерти Гитлера. Об этом сообщили в СУ СК России по Самарской области.

"По данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом города Самары возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного статьёй 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)", — говорится в сообщении управления.

По данным местных телеграм-каналов, в минувшую пятницу, 10 мая, в соцсетях стали распространяться публикации с фотографиями и видео подростка, содержащими признаки реабилитации нацизма. На видео подросток расстраивался из-за смерти Гитлера и вскидывал руку в фашистском приветствии на фоне военной техники, проходившей по улицам Самары после Парада Победы. Подозреваемый в ближайшее время будет помещён в Центр временного содержания для несовершеннолетних.