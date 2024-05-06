Банду студентов задержали в Белоруссии за вербовку детей для терактов В Белоруссии задержаны четыре человека по делу о вербовке подростков Киевом 6 мая, 07:37 В Белоруссии задержали четырёх человек по делу о вербовке. Обложка © Freepik

В Белоруссии полиция задержала четырёх человек, которые проходят по уголовному делу о вербовке несовершеннолетних со стороны киевских спецслужб. Об этом рассказал министр иностранных дел республики Сергей Алейник в беседе с РИА "Новости".

"Была выявлена группа студентов, которые были завербованы спецслужбами Украины для подготовки и совершения террористических актов. И, естественно, сейчас этому даётся соответствующая уголовно-процессуальная оценка. Ведутся следственные действия", — пояснил он.

Алейник напомнил, что вербовка и наёмничество уголовно наказуемы, а также расцениваются как антигуманные преступления, особенно если совершаются в отношении детей. Глава МИД подчеркнул, что подобные злодеяния преследуются спецслужбами во всех странах мира.

Напомним, белорусские СМИ уже сообщали, что спецслужбы Украины в надежде "взорвать Беларусь" занимаются вербовкой местных студентов. Так, уже были задержаны несколько учащихся Белорусского национального технического университета, входивших в террористическую ячейку "Чёрные соловьи". Во главе её стояла гражданка Украины Мария Мисюк.

Авторы Татьяна Миссуми