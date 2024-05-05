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5 мая, 06:55

Белоруссия узнала о подготовке боевиков в Литве для свержения Лукашенко

Алейник: В Литве готовят солдат для свержения законной власти в Белоруссии

Руководство Литвы финансирует военизированные группировки на своей территории, которые планируют свержение законной власти в Белоруссии. Минск уже обратился с предостережениями к Вильнюсу, рассказал министр иностранных дел республики Сергей Алейник.

"Информация, которой мы владеем, которую мы довели в том числе по дипломатическим каналам, свидетельствует о том, что литовские власти не просто попустительствуют, они фактически поддерживают и финансируют подготовку околовоенных формирований, ставящих своей целью свержение законной власти на территории республики, и использование террористических, экстремистских видов деятельности в отношении нашей страны", — сказал глава МИД Белоруссии в беседе с РИА "Новости".

Как подчеркнул министр, у Минска есть детали о подготовке военизированных формирований и их финансировании на территории Литвы.

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Это далекое не первое заявление такого характера от властей страны. Ранее председатель Госпогранкомитета Белоруссии Молостов рассказал, что сотрудники спецслужб Литвы и Латвии осуществляют вербовку российских и белорусских граждан на приграничных КПП. Президент республики Александр Лукашенко приказал отвечать огнём на любые провокации на границе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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