Белоруссия узнала о подготовке боевиков в Литве для свержения Лукашенко

Руководство Литвы финансирует военизированные группировки на своей территории, которые планируют свержение законной власти в Белоруссии. Минск уже обратился с предостережениями к Вильнюсу, рассказал министр иностранных дел республики Сергей Алейник.

"Информация, которой мы владеем, которую мы довели в том числе по дипломатическим каналам, свидетельствует о том, что литовские власти не просто попустительствуют, они фактически поддерживают и финансируют подготовку околовоенных формирований, ставящих своей целью свержение законной власти на территории республики, и использование террористических, экстремистских видов деятельности в отношении нашей страны", — сказал глава МИД Белоруссии в беседе с РИА "Новости".