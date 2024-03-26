Лукашенко поручил пресекать любые провокации на границе огнём на поражение

На любые провокации на границе Белоруссии необходимо отвечать военным путём. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе проверки выполнения задач в районе размещения танкового батальона на Ошмянском тактическом направлении.

"Я публично скажу: любая провокация должна пресекаться военным путём. Никто не должен ни с кем церемониться. Любое нарушение государственной границы — на поражение", — сказал он.