Лукашенко поручил пресекать любые провокации на границе огнём на поражение
Лукашенко: Любая провокация на госгранице должна пресекаться военным путём
Александр Лукашенко. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин
На любые провокации на границе Белоруссии необходимо отвечать военным путём. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе проверки выполнения задач в районе размещения танкового батальона на Ошмянском тактическом направлении.
"Я публично скажу: любая провокация должна пресекаться военным путём. Никто не должен ни с кем церемониться. Любое нарушение государственной границы — на поражение", — сказал он.
Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш анонсировал усиление присутствия армии на границе с Россией, Белоруссией, Украиной и Литвой. Для этого правительство республики дополнительно выделит около 250 миллионов долларов.