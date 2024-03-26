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26 марта, 09:09

Лукашенко поручил пресекать любые провокации на границе огнём на поражение

Лукашенко: Любая провокация на госгранице должна пресекаться военным путём

Александр Лукашенко. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Александр Лукашенко. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

На любые провокации на границе Белоруссии необходимо отвечать военным путём. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе проверки выполнения задач в районе размещения танкового батальона на Ошмянском тактическом направлении.

"Я публично скажу: любая провокация должна пресекаться военным путём. Никто не должен ни с кем церемониться. Любое нарушение государственной границы — на поражение", — сказал он.

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Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш анонсировал усиление присутствия армии на границе с Россией, Белоруссией, Украиной и Литвой. Для этого правительство республики дополнительно выделит около 250 миллионов долларов.

Матвей Константинов
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