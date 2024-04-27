Латвию и Литву обвинили в попытках вербовки граждан России и Белоруссии на границе

Российских и белорусских граждан пытаются завербовать на границе сотрудники специальных служб Литвы и Латвии. Об этом сообщил председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Константин Молостов.

"В действующих пунктах пропуска со стороны государств Балтии ужесточены контрольные мероприятия в отношении граждан России и Беларуси. Фиксируются попытки их вербовки сотрудниками специальных служб Литвы и Латвии", — приводит агентство БелТА слова Молостова.

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А ранее Life.ru писал, что в Белоруссии зафиксировали семь фактов нарушения границы со стороны Украины в 2024 году. Пограничники также сообщили о провокациях, связанных с заездом техники и заходом вооружённых лиц на белорусскую границу.