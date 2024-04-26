Стало известно, для чего ВСУ стянули 120 тысяч бойцов к границе с Белоруссией

ВСУ испугались атаки России со стороны Белоруссии. Именно по этой причине они сейчас активно окапываются и сооружают фортификации на украинско-белорусской границе. Таким мнением поделился военный корреспондент Алексей Борзенко.

"Украинцы могут окапываться со стороны Белоруссии, просто представляя себе, что мы можем войти через Белоруссию к ним. Вот какая идея рассматривается. <…> Именно с этой точки зрения, на всякий случай", — сказал журналист в беседе с 360.ru.

Однако, как отметил Борзенко, украинские минные поля достаточно легко преодолеваются с помощью российских систем "Змей Горыныч". Эти установки выкидывают вперёд взрывчатку, которая детонирует мины, прокладывая коридор для танков. Кроме того, бетонные противотанковые заграждения "зубы дракона" ВСУ тоже оказались ненадёжными, добавил военкор. Дело в том, что российские боевые машины пехоты (БМП) на скорости легко перескакивает через эти сооружения. Как предположил журналист, вероятно, украинцы экономят на бетоне, раз делают "зубы" такими маленькими.