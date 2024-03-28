ВСУ установили 5 тысяч противотанковых заграждений "зубы дракона" под Одессой
Установка фортификационных сооружений в Одесской области. Обложка © Telegram / СтратКом ЗСУ / AFU StratCom
Украинские военные, готовясь к российскому наступлению, установили более пяти тысяч противотанковых заграждений в Одесской области. Об этом говорится в телеграм-канале Управления стратегических коммуникаций ВСУ.
"Более пяти тысяч бетонных "зубов дракона" установлено в Одесской области", — сказано в сообщении ведомства.
На территории региона помимо установки "зубов дракона" также копают противотанковые рвы, создают блиндажи и другие укрытия как для личного состава ВСУ, так и для техники.
Ранее стало известно, что ВСУ завезли огромное количество западной техники под Харьков. Кроме того, в регионе активно возводятся фортификационные сооружения.