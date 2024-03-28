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28 марта, 17:15

ВСУ установили 5 тысяч противотанковых заграждений "зубы дракона" под Одессой

Установка фортификационных сооружений в Одесской области. Обложка © Telegram / СтратКом ЗСУ / AFU StratCom

Установка фортификационных сооружений в Одесской области. Обложка © Telegram / СтратКом ЗСУ / AFU StratCom

Украинские военные, готовясь к российскому наступлению, установили более пяти тысяч противотанковых заграждений в Одесской области. Об этом говорится в телеграм-канале Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

"Более пяти тысяч бетонных "зубов дракона" установлено в Одесской области", — сказано в сообщении ведомства.

На территории региона помимо установки "зубов дракона" также копают противотанковые рвы, создают блиндажи и другие укрытия как для личного состава ВСУ, так и для техники.

В Одессе и Николаеве вовсю идёт подготовка к мобилизации студентов и преподавателей
В Одессе и Николаеве вовсю идёт подготовка к мобилизации студентов и преподавателей

Ранее стало известно, что ВСУ завезли огромное количество западной техники под Харьков. Кроме того, в регионе активно возводятся фортификационные сооружения.

Наталья Исакова
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