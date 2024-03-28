ВСУ установили 5 тысяч противотанковых заграждений "зубы дракона" под Одессой

Украинские военные, готовясь к российскому наступлению, установили более пяти тысяч противотанковых заграждений в Одесской области. Об этом говорится в телеграм-канале Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

"Более пяти тысяч бетонных "зубов дракона" установлено в Одесской области", — сказано в сообщении ведомства.

На территории региона помимо установки "зубов дракона" также копают противотанковые рвы, создают блиндажи и другие укрытия как для личного состава ВСУ, так и для техники.