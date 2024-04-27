Минск зафиксировал 7 фактов нарушения границы со стороны Украины в 2024 году

За четыре месяца этого года белорусские пограничники зафиксировали семь нарушений воздушной границы со стороны Украины. Об этом сообщил председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Константин Молостов.

"Активно ведётся разведка приграничной территории Беларуси, в том числе с использованием беспилотной авиации. При этом фиксируются факты нарушения государственной границы Беларуси в воздушном пространстве. В этом году мы выявили семь таких фактов", — приводит агентство БелТА слова Молостова.

Молостов дополнил, что специалисты продолжают также фиксировать провокации на границе, которые связаны с заездом техники и заходом вооружённых лиц на белорусскую границу. По его словам, украинские военные оскорбляют сотрудников органов погранслужбы. Также в Минске не исключают рост нарушений из-за нового закона об ужесточении мобилизации на территории Незалежной.

По словам Молостова, обстановка на границе с Украиной остаётся сложной, так как на сопредельной стороне сосредоточены подразделения национальной гвардии, Вооружённых сил, теробороны, также там имеется и реактивная артиллерия.