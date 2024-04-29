В Белоруссии заявили о вербовке местных студентов спецслужбами Украины
ОНТ: Спецслужбы Украины вербуют белорусских студентов
Спецслужбы Украины в надежде "взорвать Беларусь" занимались вербовкой местных студентов. Об этом информировал ОНТ.
"Спецслужбы Украины не гнушаются использовать совершенно низкие и подлые методы для грязной работы — занимаются вербовкой белорусских детей, убеждая их стать на путь предательства и тем самым калеча молодые жизни", — говорится в анонсе фильма-расследования белорусского государственного телеканала.
Журналисты расскажут о задержании нескольких студентов Белорусского национального технического университета, входивших в террористическую ячейку "Чёрные соловьи". Во главе её стояла гражданка Украины Мария Мисюк.
Ранее в попытках завербовать российских и белорусских граждан обвинили сотрудников специальных служб Литвы и Латвии. По словам председателя Государственного пограничного комитета Белоруссии Константина Молостова, такие шаги предпринимаются в действующих пунктах пропуска на границе.
Shutterstock / FOTODOM