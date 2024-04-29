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29 апреля, 00:47

В Белоруссии заявили о вербовке местных студентов спецслужбами Украины

ОНТ: Спецслужбы Украины вербуют белорусских студентов

Спецслужбы Украины в надежде "взорвать Беларусь" занимались вербовкой местных студентов. Об этом информировал ОНТ.

"Спецслужбы Украины не гнушаются использовать совершенно низкие и подлые методы для грязной работы — занимаются вербовкой белорусских детей, убеждая их стать на путь предательства и тем самым калеча молодые жизни", — говорится в анонсе фильма-расследования белорусского государственного телеканала.

Журналисты расскажут о задержании нескольких студентов Белорусского национального технического университета, входивших в террористическую ячейку "Чёрные соловьи". Во главе её стояла гражданка Украины Мария Мисюк.

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Ранее в попытках завербовать российских и белорусских граждан обвинили сотрудников специальных служб Литвы и Латвии. По словам председателя Государственного пограничного комитета Белоруссии Константина Молостова, такие шаги предпринимаются в действующих пунктах пропуска на границе.

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Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
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