В Белоруссии заявили о вербовке местных студентов спецслужбами Украины

Спецслужбы Украины в надежде "взорвать Беларусь" занимались вербовкой местных студентов. Об этом информировал ОНТ.

"Спецслужбы Украины не гнушаются использовать совершенно низкие и подлые методы для грязной работы — занимаются вербовкой белорусских детей, убеждая их стать на путь предательства и тем самым калеча молодые жизни", — говорится в анонсе фильма-расследования белорусского государственного телеканала.

Журналисты расскажут о задержании нескольких студентов Белорусского национального технического университета, входивших в террористическую ячейку "Чёрные соловьи". Во главе её стояла гражданка Украины Мария Мисюк.