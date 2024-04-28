"Потом будет поздно": Польский генерал призвал огородиться от России и Белоруссии минами
Польский генерал Скшипчак призвал заминировать границу с Россией и Белоруссией
Экс-командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак призвал приступить к возведению эшелонированных минных заграждений на границе с Россией. Аналогично генерал в отставке предложил огородиться и от Белоруссии.
По словам военного, готовиться к "вторжению" необходимо заблаговременно, так как потом возможности укрепить оборону может и не быть. При этом Скшипчак назвал полномасштабную войну в Европе маловероятной.
"В военное время укрепления на приграничных территориях строить может быть уже слишком поздно. Я убеждён, что и Литва, и Польша должны начать строительство мощных укреплений, и скрывать это не надо", — отметил генерал в интервью порталу Delfi.
А недавно польский лидер Анджей Дуда и вовсе заявил о готовности республики разместить на своей территории ядерное оружие США. Позже он уточнил, что такое решение ещё не принято. Вскоре политика поставили на место, заявив о недопустимости подобных высказываний.
Flickr / Sztab Generalny Wojska Polskiego