"Потом будет поздно": Польский генерал призвал огородиться от России и Белоруссии минами

Экс-командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак призвал приступить к возведению эшелонированных минных заграждений на границе с Россией. Аналогично генерал в отставке предложил огородиться и от Белоруссии.

По словам военного, готовиться к "вторжению" необходимо заблаговременно, так как потом возможности укрепить оборону может и не быть. При этом Скшипчак назвал полномасштабную войну в Европе маловероятной.