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28 апреля, 20:24

"Потом будет поздно": Польский генерал призвал огородиться от России и Белоруссии минами

Польский генерал Скшипчак призвал заминировать границу с Россией и Белоруссией

Экс-командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак призвал приступить к возведению эшелонированных минных заграждений на границе с Россией. Аналогично генерал в отставке предложил огородиться и от Белоруссии.

По словам военного, готовиться к "вторжению" необходимо заблаговременно, так как потом возможности укрепить оборону может и не быть. При этом Скшипчак назвал полномасштабную войну в Европе маловероятной.

"В военное время укрепления на приграничных территориях строить может быть уже слишком поздно. Я убеждён, что и Литва, и Польша должны начать строительство мощных укреплений, и скрывать это не надо", — отметил генерал в интервью порталу Delfi.

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А недавно польский лидер Анджей Дуда и вовсе заявил о готовности республики разместить на своей территории ядерное оружие США. Позже он уточнил, что такое решение ещё не принято. Вскоре политика поставили на место, заявив о недопустимости подобных высказываний.

Обложка ©

Flickr / Sztab Generalny Wojska Polskiego

Илья Пушкарев
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