Польша вновь подняла в воздух самолёты из-за "активности авиации России"

Польша подняла в воздух истребители в связи с наблюдающейся "активностью российской дальней авиации". Об этом заявило оперативное командование вооружённых сил республики.

"В воздушном пространстве Польши начали курсировать дежурные самолёты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны", — сказано в сообщении командования, опубликованном в соцсети X.