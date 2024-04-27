Польша вновь подняла в воздух самолёты из-за "активности авиации России"
Польша подняла в воздух истребители в связи с "активностью дальней авиации РФ"
Польша подняла в воздух истребители в связи с наблюдающейся "активностью российской дальней авиации". Об этом заявило оперативное командование вооружённых сил республики.
"В воздушном пространстве Польши начали курсировать дежурные самолёты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны", — сказано в сообщении командования, опубликованном в соцсети X.
До этого Польша поднимала в воздух военные самолёты 6 апреля. Как тогда сообщали в командовании вооружённых сил республики, причиной послужили "интенсивные атаки на Украине".
К слову, за последнее время страны НАТО неоднократно поднимали в небо истребители на фоне действий России. Так, ВВС Германии и Швеции испугались самолёта-разведчика Ил-20М, польские самолёты пытались защитить страну от "шальной" ракеты, а итальянским Eurofighter Typhoon пришлось дважды встречаться с авиацией РФ над Балтикой.
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