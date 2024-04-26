Польша предложила союзникам пододвинуть западные системы ПРО ближе к России

Польша предложила государствам-союзникам приблизить систему противоракетной обороны (ПРО) к Калининградской области. С такой инициативой выступил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский.

"Выдвижение радаров или антиракет на территорию Польши было бы очень полезно с точки зрения наших западных соседей", — указал Сикорский в соцсети X.