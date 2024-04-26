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26 апреля, 15:36

Польша предложила союзникам пододвинуть западные системы ПРО ближе к России

Глава МИД Польши Сикорский предложил подвинуть системы ПРО ближе к Калининграду

Польша предложила государствам-союзникам приблизить систему противоракетной обороны (ПРО) к Калининградской области. С такой инициативой выступил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский.

"Выдвижение радаров или антиракет на территорию Польши было бы очень полезно с точки зрения наших западных соседей", — указал Сикорский в соцсети X.

По словам министра, выдвижение радаров или антиракет имело бы экономическую и военную пользу, и тогда страны Запада были бы в безопасности. Сикорский также назвал Калининградскую область "непотопляемым ракетным крейсером Российской Федерации".

А ранее Life.ru рассказывал, что президент Польши Анджей Дуда выразил готовность разместить в стране ядерное оружие союзников в рамках программы Nuclear Sharing "для укрепления безопасности восточного фланга НАТО". Польский лидер озаботился этим вопросом из-за укрепления Калининградской области в военном отношении, а также размещения ядерного оружия в Белоруссии. Кремль уже предупредил Польшу об ответе. А в Госдуме заявили, что польские лидеры рискуют развалить благополучие собственного государства раньше любого ядерного удара.

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Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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