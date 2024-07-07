В КБР примут меры к родителям, проявившим неуважение к гимну России

Родители школьников в Нальчике, которые не встали во время исполнения гимна России в ходе вручения аттестатов в одной из школ города, уже установлены, к ним будут применены меры. Об этом сообщила ведущий специалист отдела Минпросвещения Кабардино-Балкарии (КБР) Бэлла Балова. По её словам, речь идёт о примерно восьми родителях.

"Что касается взрослых участников инцидента, их личности установлены, в настоящий момент ситуация находится в работе у правоохранительных органов, после чего к родителям будут применены меры в рамках действующего законодательства", — отметила Балова в беседе с ТАСС.

Она уточнила, что среди проявивших неуважение во время звучания российского гимна в образовательном учреждении не было детей школьного возраста.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором в ходе выпускного в школе №33 города Нальчика некоторые родители не встали во время исполнения российского гимна. В своём телеграм-канале инцидент прокомментировал депутат Госдумы Андрей Картаполов, он сообщил, что направил запрос в соответствующие органы для рассмотрения произошедшего.