В Королёве неизвестный набросился на женщину в подъезде: жестокое избиение бутылкой попало на видео
В Королёве мужчина жестоко избил женщину в подъезде
Неизвестный мужчина избил жительницу подмосковного Королёва прямо в подъезде жилого дома. Нападение попало на видео, кадры публикует SHOT.
В Королёве мужчина жестоко избил женщину в подъезде. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, 42-летняя Юлия с полными пакетами возвращалась домой, следом за ней в подъезд зашёл неизвестный, который сначала залил ей лицо перцовым баллончиком, а после несколько раз ударил бутылкой по голове. В результате у пострадавшей зафиксировали ожог лица и травму головы.
Ситуация находится на контроле Прокуратуры Московской области. Напавшего, который сбежал с места происшествия, ищут.
А ранее Life.ru рассказывал об инциденте в Благовещенске: молодые люди жестоко избили девушку, сбрили ей волосы и облили зелёнкой. Всё это они снимали на видео. Сейчас полиция ищет напавших.