В Королёве неизвестный набросился на женщину в подъезде: жестокое избиение бутылкой попало на видео

По данным телеграм-канала, 42-летняя Юлия с полными пакетами возвращалась домой, следом за ней в подъезд зашёл неизвестный, который сначала залил ей лицо перцовым баллончиком, а после несколько раз ударил бутылкой по голове. В результате у пострадавшей зафиксировали ожог лица и травму головы.