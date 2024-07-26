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26 июля, 10:09

В Королёве неизвестный набросился на женщину в подъезде: жестокое избиение бутылкой попало на видео

В Королёве мужчина жестоко избил женщину в подъезде

Неизвестный мужчина избил жительницу подмосковного Королёва прямо в подъезде жилого дома. Нападение попало на видео, кадры публикует SHOT.

В Королёве мужчина жестоко избил женщину в подъезде. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, 42-летняя Юлия с полными пакетами возвращалась домой, следом за ней в подъезд зашёл неизвестный, который сначала залил ей лицо перцовым баллончиком, а после несколько раз ударил бутылкой по голове. В результате у пострадавшей зафиксировали ожог лица и травму головы.

Ситуация находится на контроле Прокуратуры Московской области. Напавшего, который сбежал с места происшествия, ищут.

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А ранее Life.ru рассказывал об инциденте в Благовещенске: молодые люди жестоко избили девушку, сбрили ей волосы и облили зелёнкой. Всё это они снимали на видео. Сейчас полиция ищет напавших.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
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