Избили и обрили налысо: Полиция начала проверку из-за жуткого видео с пытками девушки в Благовещенске
В Благовещенске МВД начало проверку из-за видео с групповым избиением девушки
Полиция начала проверку из-за жуткого видео с пытками девушки в Благовещенске. Кадр из видео © VK / Лента новостей Благовещенска
В Благовещенске полиция ищет участников жуткого видео, на котором молодые люди жестоко избивают девушку, а затем сбривают ей волосы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Амурской области.
Полиция начала проверку из-за жуткого видео с пытками девушки в Благовещенске. Кадр из видео © VK / Лента новостей Благовещенска
Там обратили внимание на кадры, распространившиеся в Сети, где парни в медицинских масках и перчатках "допрашивают" девушку, параллельно избивая. Они обвиняли её в обмане какого-то "магазина". По их версии, пострадавшая надула заведение на 300 тысяч рублей. Однако, по её версии, это была подстава. В конце жестокого видео девушку облили зелёнкой и обрили налысо.
"В ходе мониторинга СМИ сотрудниками полиции была выявлена видеопубликация, на которой неизвестные лица угрожают девушке и наносят ей телесные повреждения. В настоящее время полицейскими проводятся оперативно-разыскные мероприятия, устанавливаются участники произошедшего, время и место конфликта", — рассказали в управлении.
Ранее Life.ru рассказывал жуткую историю, которая произошла в Волгоградской области. Там мужчина забил до смерти двухлетнего сына сожительницы. Таким образом он хотел отомстить женщине за разрыв отношений. Мальчика доставили в больницу, но, несмотря на старания врачей, спустя несколько часов малыш умер от черепно-мозговой травмы.