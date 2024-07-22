Избили и обрили налысо: Полиция начала проверку из-за жуткого видео с пытками девушки в Благовещенске

В Благовещенске полиция ищет участников жуткого видео, на котором молодые люди жестоко избивают девушку, а затем сбривают ей волосы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Амурской области.

Полиция начала проверку из-за жуткого видео с пытками девушки в Благовещенске. Кадр из видео © VK / Лента новостей Благовещенска

Там обратили внимание на кадры, распространившиеся в Сети, где парни в медицинских масках и перчатках "допрашивают" девушку, параллельно избивая. Они обвиняли её в обмане какого-то "магазина". По их версии, пострадавшая надула заведение на 300 тысяч рублей. Однако, по её версии, это была подстава. В конце жестокого видео девушку облили зелёнкой и обрили налысо.

"В ходе мониторинга СМИ сотрудниками полиции была выявлена видеопубликация, на которой неизвестные лица угрожают девушке и наносят ей телесные повреждения. В настоящее время полицейскими проводятся оперативно-разыскные мероприятия, устанавливаются участники произошедшего, время и место конфликта", — рассказали в управлении.