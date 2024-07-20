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20 июля, 12:14

Под Волгоградом мужчина "отомстил" сожительнице, забив до смерти её двухлетнего сына

В Волгоградской области мужчина убил двухлетнего сына сожительницы

В городе Камышине Волгоградской области мужчина убил двухлетнего сына сожительницы. Подозреваемый хотел скрыться от правоохранителей, но следователи нашли его в кратчайшие сроки.

Задержанный убийца (слева) двухлетнего мальчика под Волгоградом. Видео © Telegram / Волгоградский Следком

"19 июля между подозреваемым и его сожительницей произошёл конфликт, после которого женщина ушла. Злоумышленник решил отомстить гражданской супруге с помощью её ребёнка — он нанёс мальчику несколько ударов по голове", — отметили в региональном управлении СК.

Мальчика доставили в больницу, однако, несмотря на старания врачей, спустя несколько часов малыш умер от черепно-мозговой травмы. Против его отчима возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Мужчина дал признательные показания.

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Ранее Life.ru писал, что в Подмосковье мужчина несколько месяцев издевался над 12-летним пасынком и 14-летней падчерицей. Изверг сажал детей на цепь и заставлял ходить на четвереньках.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andranik Hakobyan

Никита Осипов
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