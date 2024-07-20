Под Волгоградом мужчина "отомстил" сожительнице, забив до смерти её двухлетнего сына

В городе Камышине Волгоградской области мужчина убил двухлетнего сына сожительницы. Подозреваемый хотел скрыться от правоохранителей, но следователи нашли его в кратчайшие сроки.

Задержанный убийца (слева) двухлетнего мальчика под Волгоградом. Видео © Telegram / Волгоградский Следком

"19 июля между подозреваемым и его сожительницей произошёл конфликт, после которого женщина ушла. Злоумышленник решил отомстить гражданской супруге с помощью её ребёнка — он нанёс мальчику несколько ударов по голове", — отметили в региональном управлении СК.

Мальчика доставили в больницу, однако, несмотря на старания врачей, спустя несколько часов малыш умер от черепно-мозговой травмы. Против его отчима возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Мужчина дал признательные показания.