Сажал на цепь: В Подмосковье отчим несколько месяцев издевался над пасынком и падчерицей

Трагедия произошла в многодетной семье. Из шестерых детей больше всего от отчима страдали двое — брат и сестра. Новому мужу их матери казалось, что подростки связаны сексуальными отношениями. Изверг несколько раз организовывал жестокие допросы с побоями. Однажды он порезал мальчику колено, но по наводке матери в приёмном покое подросток сказал, что покалечился сам. В следующий раз отчим избил ребёнка шампуром и выбил ему зуб, однако тинейджера врачу показывать не стали. При этом школьник испытывал не только физическую боль: муж матери издевался над ним, унижая его достоинство. Однажды садист завёл мальчика в подвал, надел ему на шею цепь и заставил его старшего брата ходить с ним по дому, как с животным.