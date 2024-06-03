Сажал на цепь: В Подмосковье отчим несколько месяцев издевался над пасынком и падчерицей
В Подмосковье отчим заставлял детей сидеть на цепи и ходить на четвереньках
Житель города Солнечногорска Московской области несколько месяцев издевался над 12-летним пасынком и 14-летней падчерицей. Мужчина сажал детей на цепь и заставлял ходить на четвереньках. Подробности жуткой истории публикует сайт MK.ru.
Трагедия произошла в многодетной семье. Из шестерых детей больше всего от отчима страдали двое — брат и сестра. Новому мужу их матери казалось, что подростки связаны сексуальными отношениями. Изверг несколько раз организовывал жестокие допросы с побоями. Однажды он порезал мальчику колено, но по наводке матери в приёмном покое подросток сказал, что покалечился сам. В следующий раз отчим избил ребёнка шампуром и выбил ему зуб, однако тинейджера врачу показывать не стали. При этом школьник испытывал не только физическую боль: муж матери издевался над ним, унижая его достоинство. Однажды садист завёл мальчика в подвал, надел ему на шею цепь и заставил его старшего брата ходить с ним по дому, как с животным.
Девочка страдала не меньше. Отчим мог со всей силы ударить её об дверь и избить пультом от телевизора за малейшую провинность. Когда синяки под одеждой прятать было невозможно, мать детей запрещала показываться в таком виде в школе. Однако в апреле очередной визит подростков в местную больницу насторожил врачей, в дело вмешалась полиция. Девочку отправили жить к родному отцу, остальных детей поместили в Центр социальной помощи.
Изверга арестовали, а позже вынесли ему приговор — мужчина получил четыре года колонии. Он пытался загладить вину слезливыми письмами, однако дети оказались не готовы его простить. Пострадавшим подросткам присудили компенсацию по полмиллиона рублей.
Ранее грубое общение матери с собственным ребёнком попало на видео в московском районе Западное Дегунино. Очевидцы рассказали Life.ru, что женщина била ребёнка по голове за плач. Позже в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения столицы сообщили, что ребёнок находится в безопасности, он живёт вместе с мамой, папой и бабушкой.
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