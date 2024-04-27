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27 апреля, 11:57

В Москве рассказали о ситуации с ребёнком, которого мать избила на детской площадке

Власти: Грудной ребёнок, которого избила москвичка, находится в безопасности

Грудной ребёнок, избитый и обруганный собственной матерью на одной из детских площадок Москвы, находится в безопасности. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения столицы.

"Дети находятся в безопасности с папой и бабушкой, с которыми они проживают вместе с мамой. Ситуация будет находиться под нашим контролем с целью нормализации климата в семье и благополучия детей... Маме предложена необходимая поддержка, чтобы помочь справиться с психологическими трудностями, с которыми, с её слов, она столкнулась", — рассказали там РИА "Новости".

Семье предложили варианты совместной работы и помощь специалистов семейного центра. К слову, они уже посетили ячейку общества и пообщались с горе-мамашей. Та заявила, что осознаёт недопустимость своих действий.

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Напомним, крайне грубое общение матери с собственным малышом попало на видео в районе Западное Дегунино. Очевидцы рассказали Life.ru, что женщина также била ребёнка по голове. Ей не понравилось поведение чада.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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