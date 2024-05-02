Убийцей найденного в стиральной машине мальчика из Бурятии оказался отчим, ему предъявили обвинение
В Бурятии предъявили обвинение убийце мальчика, найденного в стиральной машине
Убийцей четырёхлетнего мальчика из Улан-Удэ, чьё тело нашли в барабане стиральной машины, оказался сожитель его мамы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Бурятии. Он пошёл на страшную расправу 27 апреля, весь день изверг за разные незначительные провинности бил ребёнка, в том числе по голове, и в какой-то момент тот скончался.
"Злоумышленник спрятал тело малыша в барабане стиральной машинки в гараже. Лишь ночью мать обнаружила исчезновение сына", — говорится в сообщении.
Выяснилось, что мужчина на протяжении нескольких последних месяцев систематически бил жертву. Ему предъявили обвинение и скоро заключат под стражу.
Стиральная машина, в которой нашли убитого мальчика в Бурятии. Фото © Telegram / СУ СК России по Республике Бурятия
Напомним, 27 апреля в Улан-Удэ пропал четырёхлетний мальчик, позднее его тело нашли в барабане стиральной машины. Следствие сразу предположило, что к убийству может иметь отношение семья малыша. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад по громкому делу.
Telegram / СУ СК России по Республике Бурятия