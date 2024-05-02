Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 мая, 13:28

Убийцей найденного в стиральной машине мальчика из Бурятии оказался отчим, ему предъявили обвинение

В Бурятии предъявили обвинение убийце мальчика, найденного в стиральной машине

Убийцей четырёхлетнего мальчика из Улан-Удэ, чьё тело нашли в барабане стиральной машины, оказался сожитель его мамы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Бурятии. Он пошёл на страшную расправу 27 апреля, весь день изверг за разные незначительные провинности бил ребёнка, в том числе по голове, и в какой-то момент тот скончался.

"Злоумышленник спрятал тело малыша в барабане стиральной машинки в гараже. Лишь ночью мать обнаружила исчезновение сына", — говорится в сообщении.

Выяснилось, что мужчина на протяжении нескольких последних месяцев систематически бил жертву. Ему предъявили обвинение и скоро заключат под стражу.

Стиральная машина, в которой нашли убитого мальчика в Бурятии. Фото © Telegram / СУ СК России по Республике Бурятия

Стиральная машина, в которой нашли убитого мальчика в Бурятии. Фото © Telegram / СУ СК России по Республике Бурятия

Житель Ставрополя жестоко убил маленького ребёнка знакомых и выбросил тело в мусорку
Житель Ставрополя жестоко убил маленького ребёнка знакомых и выбросил тело в мусорку

Напомним, 27 апреля в Улан-Удэ пропал четырёхлетний мальчик, позднее его тело нашли в барабане стиральной машины. Следствие сразу предположило, что к убийству может иметь отношение семья малыша. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад по громкому делу.

Обложка ©

Telegram / СУ СК России по Республике Бурятия

Матвей Константинов
  • Новости
  • Дети
  • СК РФ
  • Происшествия
  • Криминал
  • Бурятия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров