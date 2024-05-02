Убийцей найденного в стиральной машине мальчика из Бурятии оказался отчим, ему предъявили обвинение

Убийцей четырёхлетнего мальчика из Улан-Удэ, чьё тело нашли в барабане стиральной машины, оказался сожитель его мамы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Бурятии. Он пошёл на страшную расправу 27 апреля, весь день изверг за разные незначительные провинности бил ребёнка, в том числе по голове, и в какой-то момент тот скончался.