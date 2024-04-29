До Бастрыкина дошла трагедия из Бурятии с телом 4-летнего малыша в стиральной машине

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела по факту гибели четырёхлетнего мальчика из Бурятии, тело которого накануне обнаружили в стиральной машине. Об этом рассказали в ведомстве.

"Председатель СКР поручил руководителю СУ СК России по Республике Бурятия Сухорукову В.В. доложить о ходе расследования уголовного дела и первоначально установленных обстоятельствах", — сообщили в комитете.