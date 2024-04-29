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29 апреля, 14:23

До Бастрыкина дошла трагедия из Бурятии с телом 4-летнего малыша в стиральной машине

Бастрыкину доложат о деле 4-летнего мальчика из Бурятии, найденного мёртвым

Мальчик (слева), пропавший в Бурятии, тело которого нашли в стиральной машине. Обложка © VK / Криминальные новости

Мальчик (слева), пропавший в Бурятии, тело которого нашли в стиральной машине. Обложка © VK / Криминальные новости

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела по факту гибели четырёхлетнего мальчика из Бурятии, тело которого накануне обнаружили в стиральной машине. Об этом рассказали в ведомстве.

"Председатель СКР поручил руководителю СУ СК России по Республике Бурятия Сухорукову В.В. доложить о ходе расследования уголовного дела и первоначально установленных обстоятельствах", — сообщили в комитете.

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Как уже писал Life.ru, в Улан-Удэ полиция обнаружила в стиральной машине в собственном доме пропавшего 27 апреля четырёхлетнего мальчика. Следствие считает, что ребёнка могли убить. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство малолетнего", его ход на контроль взяла региональная прокуратура. Под подозрением оказалась семья малыша.

Александра Мышляева
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