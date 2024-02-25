В Башкирии отчим четыре года пытался отучить пасынка от мастурбации садистскими методами

По информации телеграм-канала, пьяный отчим систематически вламывался в комнату подростка и бил его в область паха — кулаком или подручными средствами. В один из таких "сеансов" у подростка началось кровотечение. 14-летний мальчик самостоятельно остановил кровь, убежал из дома к крёстной и обо всём ей рассказал. Женщина сразу же обратилась в правоохранительные органы. После того как началась проверка, мальчика отправили в детский приют. Родному отцу подростка не отдали — тот ранее тоже избивал сына. А возвращаться домой ребёнок отказался.