В Башкирии отчим четыре года пытался отучить пасынка от мастурбации садистскими методами
Mash: Житель Башкортостана четыре года кулаками бил пасынка по гениталиям
Житель города Ишимбая в Республике Башкортостан на протяжении четырёх лет практиковал на пасынке сеансы боллбастинга — удары по гениталиям. Как сообщает Mash, таким образом мужчина хотел излечить мальчика от хронической мастурбации.
По информации телеграм-канала, пьяный отчим систематически вламывался в комнату подростка и бил его в область паха — кулаком или подручными средствами. В один из таких "сеансов" у подростка началось кровотечение. 14-летний мальчик самостоятельно остановил кровь, убежал из дома к крёстной и обо всём ей рассказал. Женщина сразу же обратилась в правоохранительные органы. После того как началась проверка, мальчика отправили в детский приют. Родному отцу подростка не отдали — тот ранее тоже избивал сына. А возвращаться домой ребёнок отказался.
А ранее Life.ru рассказывал, что в Петербурге задержали мужчину за издевательства над пасынком-инвалидом. Изверг избивал мальчика руками и ремнём, прижигал соски сигаретой и душил полотенцем. Ребёнок попал в больницу со ссадинами, ушибами и закрытой черепно-мозговой травмой.
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