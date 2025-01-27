«Наши крушат ЛГБТ*-фашизм»: Слуцкий вступился за трек «Сигма бой» перед политиками ЕС
Слуцкий: Необходимо проверить слова политиков ЕС о песне «Сигма бой»
Следует детально изучить высказывания европейских политиков на тему песни «Сигма бой» юных российских исполнительниц Betsy (Светлана Чертищева) и Марии Янковской. Об этом у себя в телеграм-канале заявил лидер фракции ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
«Проработаем с юристами высказывания европейских псевдоборцов за свободу слова на предмет соответствия Конвенции о правах ребёнка и обратимся в международные организации по защите детей, а также при необходимости в Генеральную прокуратуру РФ», — обещает парламентарий.
По мнению Слуцкого, в Европе эта песня оказалась под катком диктатуры не столько потому, что исполнительницы русские, сколько из-за того, что в ней поётся «о традиционных ценностях» и отношениях между мальчиками и девочками.
«Мягкая сила русской культуры побеждает на мировой поп-сцене. Наши и здесь наступают, круша порочные устои ЛГБТ*-фашизма», — написал депутат.
В заключение Слуцкий призвал всех поддержать песню «Сигма бой», сделав пост с хэштегом #РусскийСигма, а также предложил жителям Европы переходить на российские платформы, где нет «ЛГБТ*-цензуры».
Трек «Сигма бой» начал набирать популярность в ЕС, поэтому его там сразу захотели запретить, ссылаясь на то, что песня является пропагандой, отражающей патриархальные и пророссийские идеологии. Можете сейчас не полениться и открыть текст к песне, будет забавно. Кстати, в России у песни тоже есть проблемы, так как активисты движения «Сорок сороков» сумели разглядеть там сексуализацию детей и совращение молодёжи.
* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.
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