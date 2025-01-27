«Наши крушат ЛГБТ*-фашизм»: Слуцкий вступился за трек «Сигма бой» перед политиками ЕС

Следует детально изучить высказывания европейских политиков на тему песни «Сигма бой» юных российских исполнительниц Betsy (Светлана Чертищева) и Марии Янковской. Об этом у себя в телеграм-канале заявил лидер фракции ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Проработаем с юристами высказывания европейских псевдоборцов за свободу слова на предмет соответствия Конвенции о правах ребёнка и обратимся в международные организации по защите детей, а также при необходимости в Генеральную прокуратуру РФ», — обещает парламентарий.

По мнению Слуцкого, в Европе эта песня оказалась под катком диктатуры не столько потому, что исполнительницы русские, сколько из-за того, что в ней поётся «о традиционных ценностях» и отношениях между мальчиками и девочками.

«Мягкая сила русской культуры побеждает на мировой поп-сцене. Наши и здесь наступают, круша порочные устои ЛГБТ*-фашизма», — написал депутат.

В заключение Слуцкий призвал всех поддержать песню «Сигма бой», сделав пост с хэштегом #РусскийСигма, а также предложил жителям Европы переходить на российские платформы, где нет «ЛГБТ*-цензуры».