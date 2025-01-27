Генпрокуратура проверит хит «Сигма бой» из-за откровенных танцев школьниц

Исполнителями хита являются блогерши Бетси и Мария Янковская. Общественники просят внести соответствующие законодательные правки и запретить сексуализацию детей. Также «Сорок сороков» возмущены» детскими конкурсы красоты, модные дефиле и пилонным спортом. Что касается «Сигмы бой», то песню написал отец одной из исполнительниц, он же автор музыки к «Лунтику» и «Барсбоскиным».

Накануне сообщалось, что на декабрьском заседании Европейского парламента в Страсбурге немецкий политик Нела Риль из социально-либеральной партии Volt предложила запретить песню «Сигма бой», написанную российскими блогерами Бетси и Марией Янковской. Она считает, что трек со строчками «сигма бой, каждая девчонка хочет танцевать с тобой» является пророссийской пропагандой. Политик подчеркнула, что песня особенно популярна среди молодёжи и иллюстрирует, как Россия проникает в современное общественное обсуждение через платформы социальных медиа.