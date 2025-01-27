Генпрокуратура проверит хит «Сигма бой» из-за откровенных танцев школьниц
Исоплнительницы «Сигмы бой». Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/betsy_real
Генпрокуратура России вынесет решение по факту проверки популярного клипа «Сигма бой», где активисты движения «Сорок сороков» увидели развращение молодёжи и раннюю сексуализацию детей, сообщает Mash.
Исполнителями хита являются блогерши Бетси и Мария Янковская. Общественники просят внести соответствующие законодательные правки и запретить сексуализацию детей. Также «Сорок сороков» возмущены» детскими конкурсы красоты, модные дефиле и пилонным спортом. Что касается «Сигмы бой», то песню написал отец одной из исполнительниц, он же автор музыки к «Лунтику» и «Барсбоскиным».
Накануне сообщалось, что на декабрьском заседании Европейского парламента в Страсбурге немецкий политик Нела Риль из социально-либеральной партии Volt предложила запретить песню «Сигма бой», написанную российскими блогерами Бетси и Марией Янковской. Она считает, что трек со строчками «сигма бой, каждая девчонка хочет танцевать с тобой» является пророссийской пропагандой. Политик подчеркнула, что песня особенно популярна среди молодёжи и иллюстрирует, как Россия проникает в современное общественное обсуждение через платформы социальных медиа.