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Регион
26 января, 14:31

ЕС усмотрел российскую пропаганду в вирусной песне юных блогерш «Сигма бой»

В ЕС призвали запретить песню «Сигма бой» за «внедрение российских взглядов»

На декабрьском заседании Европейского парламента в Страсбурге немецкий политик Нела Риль из социально-либеральной партии Volt предложила запретить песню «Сигма бой», написанную российскими блогерами Бетси и Марией Янковской. Она считает, что трек со строчками «сигма бой, каждая девчонка хочет танцевать с тобой» является пророссийской пропагандой.

По её мнению, данная композиция представляет собой вирусный тренд, который активно распространился в социальных сетях и отражает патриархальные и пророссийские идеологии. Она подчеркнула, что песня особенно популярна среди молодёжи и иллюстрирует, как Россия проникает в современное общественное обсуждение через платформы социальных медиа.

«Если вы одиннадцатилетняя девочка, например, в Германии или даже на Украине, вы, вероятно, знаете «Сигма бой». Это всего лишь один из примеров российской инфильтрации в популярный дискурс через социальные медиа», — заявила Риль, её слова приводит пресс-служба Европарламента.

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Пока ЕП ищет угрозу в безобидной песне, трек рвёт мировые чарты. Недавно на хоккейном матче чешского клуба «Спарта» из Праги включили песню, а чирлидерши исполнили танец под хит. Хоккейный клуб выложил видео в своих социальных сетях. Кроме того, итальянский ФК «Аталанта» опубликовал в соцсетях видеозапись с российской песней в честь победы над «Кальяри».

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Шедеврум / Life.ru

Александра Мышляева
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