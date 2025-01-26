ЕС усмотрел российскую пропаганду в вирусной песне юных блогерш «Сигма бой»
В ЕС призвали запретить песню «Сигма бой» за «внедрение российских взглядов»
На декабрьском заседании Европейского парламента в Страсбурге немецкий политик Нела Риль из социально-либеральной партии Volt предложила запретить песню «Сигма бой», написанную российскими блогерами Бетси и Марией Янковской. Она считает, что трек со строчками «сигма бой, каждая девчонка хочет танцевать с тобой» является пророссийской пропагандой.
По её мнению, данная композиция представляет собой вирусный тренд, который активно распространился в социальных сетях и отражает патриархальные и пророссийские идеологии. Она подчеркнула, что песня особенно популярна среди молодёжи и иллюстрирует, как Россия проникает в современное общественное обсуждение через платформы социальных медиа.
«Если вы одиннадцатилетняя девочка, например, в Германии или даже на Украине, вы, вероятно, знаете «Сигма бой». Это всего лишь один из примеров российской инфильтрации в популярный дискурс через социальные медиа», — заявила Риль, её слова приводит пресс-служба Европарламента.
Пока ЕП ищет угрозу в безобидной песне, трек рвёт мировые чарты. Недавно на хоккейном матче чешского клуба «Спарта» из Праги включили песню, а чирлидерши исполнили танец под хит. Хоккейный клуб выложил видео в своих социальных сетях. Кроме того, итальянский ФК «Аталанта» опубликовал в соцсетях видеозапись с российской песней в честь победы над «Кальяри».
Шедеврум / Life.ru