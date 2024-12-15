«Сигма-бой»: Бывшая команда Миранчука шокировала фанатов видео с русской песней

Экс-клуб Алексея Миранчука итальянская «Аталанта» опубликовал в соцсетях видеозапись с российской песней в честь победы над «Кальяри» с минимальным счётом 1:0 в рамках Серии А.

На видео танцует утка, а в качестве музыкального сопровождения звучит композиция «Сигма-бой», исполненная Светланой Чертищевой и Марией Янковской.

«Аталанта» опубликовала видеозапись с российской песней. Видео © Tiktok / atalanta_bc

Напомним, российский полузащитник Алексей Миранчук выступал за «Аталанту» с 2020 года. В Италию он переехал из московского «Локомотива». А в июле этого года игрок отправился в США и теперь выступает за футбольный клуб «Атланта Юнайтед».