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15 декабря, 00:52

«Сигма-бой»: Бывшая команда Миранчука шокировала фанатов видео с русской песней

«Аталанта» после победы над «Калгари» выложила видео с русской песней

Экс-клуб Алексея Миранчука итальянская «Аталанта» опубликовал в соцсетях видеозапись с российской песней в честь победы над «Кальяри» с минимальным счётом 1:0 в рамках Серии А.

На видео танцует утка, а в качестве музыкального сопровождения звучит композиция «Сигма-бой», исполненная Светланой Чертищевой и Марией Янковской.

«Аталанта» опубликовала видеозапись с российской песней. Видео © Tiktok / atalanta_bc

Напомним, российский полузащитник Алексей Миранчук выступал за «Аталанту» с 2020 года. В Италию он переехал из московского «Локомотива». А в июле этого года игрок отправился в США и теперь выступает за футбольный клуб «Атланта Юнайтед».

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А в конце октября «Аталанта» ярко анонсировал матч 10-го тура Серии А. Итальянцы выложили в своих соцсетях видео с анимированными персонажами шагающими за большой курицей под слова российской песни «Привет с большого бодуна». Футбольный клуб использовал песню группы «Дюна».

Обложка ©

Х / Odilon Kossounou

Артём Гапоненко
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