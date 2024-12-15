«Сигма-бой»: Бывшая команда Миранчука шокировала фанатов видео с русской песней
«Аталанта» после победы над «Калгари» выложила видео с русской песней
Экс-клуб Алексея Миранчука итальянская «Аталанта» опубликовал в соцсетях видеозапись с российской песней в честь победы над «Кальяри» с минимальным счётом 1:0 в рамках Серии А.
На видео танцует утка, а в качестве музыкального сопровождения звучит композиция «Сигма-бой», исполненная Светланой Чертищевой и Марией Янковской.
«Аталанта» опубликовала видеозапись с российской песней. Видео © Tiktok / atalanta_bc
Напомним, российский полузащитник Алексей Миранчук выступал за «Аталанту» с 2020 года. В Италию он переехал из московского «Локомотива». А в июле этого года игрок отправился в США и теперь выступает за футбольный клуб «Атланта Юнайтед».
А в конце октября «Аталанта» ярко анонсировал матч 10-го тура Серии А. Итальянцы выложили в своих соцсетях видео с анимированными персонажами шагающими за большой курицей под слова российской песни «Привет с большого бодуна». Футбольный клуб использовал песню группы «Дюна».
Х / Odilon Kossounou