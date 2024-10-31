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31 октября, 15:53

«Привет с большого бодуна»: Итальянская «Аталанта» анонсировала матч и сломала россиянам олдскулы

«Аталанта» анонсировала матч под песню «Привет с большого бодуна» группы «Дюна»

Итальянский футбольный клуб «Аталанта» анонсировал матч 10-го тура Серии А. Играли спортсмены в этот раз с «Монцей». Правда, матч был не настолько интересен, как анонс этой игры. Итальянцы выложили в своих соцсетях видео с анимированными персонажами шагающими за большой курицей под слова российской песни «Привет с большого бодуна».

«Аталанта» анонсировала матч под песню «Привет с большого бодуна» группы «Дюна». Видео © TikTok / atalanta_bc

Футбольный клуб использовал песню группы «Дюна». Ролик с музыкой и персонажами из видеоигр появился в аккаунте команды. На такое футбольно-музыкальное воровство уже отреагировал певец, основатель и лидер группы Виктор Рыбин.

«Ну и нормально. Смешно. Пусть веселятся. Итальянцам нравятся русские, поэтому всё сложилось», — с улыбкой сказал артист в интервью 360.ru.

Рыбин не стал возражать против использования трека «Привет с большого бодуна». Клип повеселил музыканта. Кстати, «Аталанта» выиграла матч со счётом 2:0. Российское музыкальное сопровождение не подвело итальянцев.

Сборная Афганистана по футболу готова провести товарищеский матч с Россией
Сборная Афганистана по футболу готова провести товарищеский матч с Россией

Ранее стало известно, когда же пройдёт следующий матч сборной России по футболу. В этот раз в Краснодар приедет Брунея. Игра состоится 15 ноября. Товарищеский матч начнётся в 19:00 на одноимённом стадионе.

Обложка ©

ТАСС / EPA

Наталья Афонина
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