«Привет с большого бодуна»: Итальянская «Аталанта» анонсировала матч и сломала россиянам олдскулы
«Аталанта» анонсировала матч под песню «Привет с большого бодуна» группы «Дюна»
Итальянский футбольный клуб «Аталанта» анонсировал матч 10-го тура Серии А. Играли спортсмены в этот раз с «Монцей». Правда, матч был не настолько интересен, как анонс этой игры. Итальянцы выложили в своих соцсетях видео с анимированными персонажами шагающими за большой курицей под слова российской песни «Привет с большого бодуна».
«Аталанта» анонсировала матч под песню «Привет с большого бодуна» группы «Дюна». Видео © TikTok / atalanta_bc
Футбольный клуб использовал песню группы «Дюна». Ролик с музыкой и персонажами из видеоигр появился в аккаунте команды. На такое футбольно-музыкальное воровство уже отреагировал певец, основатель и лидер группы Виктор Рыбин.
«Ну и нормально. Смешно. Пусть веселятся. Итальянцам нравятся русские, поэтому всё сложилось», — с улыбкой сказал артист в интервью 360.ru.
Рыбин не стал возражать против использования трека «Привет с большого бодуна». Клип повеселил музыканта. Кстати, «Аталанта» выиграла матч со счётом 2:0. Российское музыкальное сопровождение не подвело итальянцев.
Ранее стало известно, когда же пройдёт следующий матч сборной России по футболу. В этот раз в Краснодар приедет Брунея. Игра состоится 15 ноября. Товарищеский матч начнётся в 19:00 на одноимённом стадионе.
ТАСС / EPA