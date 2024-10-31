«Привет с большого бодуна»: Итальянская «Аталанта» анонсировала матч и сломала россиянам олдскулы

Итальянский футбольный клуб «Аталанта» анонсировал матч 10-го тура Серии А. Играли спортсмены в этот раз с «Монцей». Правда, матч был не настолько интересен, как анонс этой игры. Итальянцы выложили в своих соцсетях видео с анимированными персонажами шагающими за большой курицей под слова российской песни «Привет с большого бодуна».

«Аталанта» анонсировала матч под песню «Привет с большого бодуна» группы «Дюна». Видео © TikTok / atalanta_bc

Футбольный клуб использовал песню группы «Дюна». Ролик с музыкой и персонажами из видеоигр появился в аккаунте команды. На такое футбольно-музыкальное воровство уже отреагировал певец, основатель и лидер группы Виктор Рыбин.

«Ну и нормально. Смешно. Пусть веселятся. Итальянцам нравятся русские, поэтому всё сложилось», — с улыбкой сказал артист в интервью 360.ru.

Рыбин не стал возражать против использования трека «Привет с большого бодуна». Клип повеселил музыканта. Кстати, «Аталанта» выиграла матч со счётом 2:0. Российское музыкальное сопровождение не подвело итальянцев.