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24 октября, 09:55

РФС официально объявил о следующем матче сборной России по футболу

РФС: Сборная России по футболу 15 ноября сыграет с командой Брунея в Краснодаре

Футболисты сборной России. Обложка © РФС / Михаил Шапаев

Футболисты сборной России. Обложка © РФС / Михаил Шапаев

Сборная России по футболу примет команду Брунея в Краснодаре 15 ноября. Товарищеский матч начнётся в 19:00 на стадионе «Краснодар». Национальная сборная вернётся в этот южный город впервые с 2017 года, когда принимала Кот-д' Ивуар (0:2), сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Бруней занимает 183-ю строчку в рейтинге ФИФА. В 2024 году команда провела восемь матчей, в том числе товарищеские, а также игры квалификации Кубка Азии и Чемпионата АСЕАН. На счету Брунея пять побед, два поражения и одна ничья. Сборную Брунея возглавляет 46-летний шотландец Джеймс Макалистер. Как игрок он выигрывал Кубок Шотландии и Кубок Шотланской лиги. Тренерскую карьеру начал в 2014 году. Работу в национальной сборной специалист совмещает

Стадион «Краснодар» вмещает 35 тысяч зрителей. О старте продажи билетов в РФС пообещали уведомить дополнительно.

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Ранее СМИ сообщали, что в ноябре сборная России по футболу сыграет с командами Брунея и Сирии. При этом изначально журналисты передавали, что первая игра может пройти в Сочи, если на стадионе «Фишт» будет в порядке газон. Последний на данный момент матч подопечные Валерия Карпина провели в сентябре, разгромив сборную Вьетнама на её поле.

Никита Никонов
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