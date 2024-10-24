РФС официально объявил о следующем матче сборной России по футболу

Сборная России по футболу примет команду Брунея в Краснодаре 15 ноября. Товарищеский матч начнётся в 19:00 на стадионе «Краснодар». Национальная сборная вернётся в этот южный город впервые с 2017 года, когда принимала Кот-д' Ивуар (0:2), сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Бруней занимает 183-ю строчку в рейтинге ФИФА. В 2024 году команда провела восемь матчей, в том числе товарищеские, а также игры квалификации Кубка Азии и Чемпионата АСЕАН. На счету Брунея пять побед, два поражения и одна ничья. Сборную Брунея возглавляет 46-летний шотландец Джеймс Макалистер. Как игрок он выигрывал Кубок Шотландии и Кубок Шотланской лиги. Тренерскую карьеру начал в 2014 году. Работу в национальной сборной специалист совмещает

Стадион «Краснодар» вмещает 35 тысяч зрителей. О старте продажи билетов в РФС пообещали уведомить дополнительно.