Сборная Афганистана по футболу готова провести товарищеский матч с Россией
Футбольная команда Афганистана готова разделить поле со сборной России в товарищеском матче. Об этом сообщил руководитель департамента физического воспитания и спорта эмирата Ахмадулла Васик.
«Если будет возможность провести товарищеский матч против сборной России, то, конечно, наши футболисты могут принять участие. У нас очень дружеские отношения с Российской Федерацией», — заявил он в интервью РИА «Новости».
Васик назвал игроков сборной Афганистана сильными футболистами, которые могут выдать хорошую игру. Сейчас команда занимает 152-е место в рейтинге FIFA, тогда как россияне находятся на 34-й строчке.
А тем временем российские футболисты готовятся к матчам против команд из Брунея и Сирии, которые состоятся в ноябре. На октябрь также были запланированы встречи со спортсменами из Пакистана и Танзании, но иностранные сборные отказались от игр.
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