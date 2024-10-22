Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 октября, 22:54

Сборная Афганистана по футболу готова провести товарищеский матч с Россией

Футбольная команда Афганистана готова разделить поле со сборной России в товарищеском матче. Об этом сообщил руководитель департамента физического воспитания и спорта эмирата Ахмадулла Васик.

«Если будет возможность провести товарищеский матч против сборной России, то, конечно, наши футболисты могут принять участие. У нас очень дружеские отношения с Российской Федерацией», — заявил он в интервью РИА «Новости».

Васик назвал игроков сборной Афганистана сильными футболистами, которые могут выдать хорошую игру. Сейчас команда занимает 152-е место в рейтинге FIFA, тогда как россияне находятся на 34-й строчке.

Сборная России по футболу проведёт мастер-класс для детей из приграничья вместо игры с Пакистаном
Сборная России по футболу проведёт мастер-класс для детей из приграничья вместо игры с Пакистаном

А тем временем российские футболисты готовятся к матчам против команд из Брунея и Сирии, которые состоятся в ноябре. На октябрь также были запланированы встречи со спортсменами из Пакистана и Танзании, но иностранные сборные отказались от игр.

Обложка ©

Telegram / Сборная России по футболу

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Афганистан
  • Сборная России по футболу
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров