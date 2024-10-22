Сборная Афганистана по футболу готова провести товарищеский матч с Россией

Футбольная команда Афганистана готова разделить поле со сборной России в товарищеском матче. Об этом сообщил руководитель департамента физического воспитания и спорта эмирата Ахмадулла Васик.

«Если будет возможность провести товарищеский матч против сборной России, то, конечно, наши футболисты могут принять участие. У нас очень дружеские отношения с Российской Федерацией», — заявил он в интервью РИА «Новости».

Васик назвал игроков сборной Афганистана сильными футболистами, которые могут выдать хорошую игру. Сейчас команда занимает 152-е место в рейтинге FIFA, тогда как россияне находятся на 34-й строчке.