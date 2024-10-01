Девушка футболиста Миранчука пожаловалась на ужасы жизни в США
Девушка Алексея Миранчука рассказала о высоких ценах и ужасном сервисе в США
Алексей Миранчук. Обложка © Telegram / ФК «Локомотив» Москва
Девушка полузащитника «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука рассказала о сложной жизни в Америке. Елена поделилась в своих соцсетях трудностями, с которыми пришлось столкнуться их паре.
Девушка в первую очередь обратила внимание на ужасный американский сервис. Мало того, что им могут привезти заказ за 50 тысяч рублей, так и доставлять будут почти две недели. При этом в сумму доставки не входит сама покупка.
«В прошлый вторник заказали два телика с установкой. Доставка и установка стоила 550 долларов. Сначала я всю голову Леше вскрыла, что в Москве доставка 1000 рублей, стиралку мне недавно доставляли и подключали бесплатно вообще. Так потом они просто не приехали, и теперь будут 5 октября…» — написала она.
Ранее о тяжёлой американской жизни рассказал бездомный певец Оскар. Сбежавший из России артист объяснил, что в США его лишили жилья сразу после того, как он стал называться женщиной. В статусе бродяги автор поп-хита нулевых «Между мной и тобой» живёт уже два года.