Чирлидерши чешской «Спарты» в Праге зажгли под российский трек «Сигма-бой»
В Праге на хоккейном матче чешской «Спарты» включили российский трек «Сигма-бой»
На хоккейном матче чешского клуба «Спарта» из Праги включили российскую песню «Сигма-бой» блогеров Betsy и Марии Янковской. Видео с зажигательными танцами чирлидерш под трек выложил сам хоккейный клуб в своих социальных сетях.
Чирлидерши зажигали под российский трек. Видео © TikTok / hcspartapraha
ХК «Спарта» был основан в 1903 году и с 1936 года играл только в элитном дивизионе, за исключением одного сезона в 1950-1951. В это время клуб выбыл во 2 лигу, но спустя год вернулся обратно. Уже в 1953 году хоккеисты «Спарты» выигрывают чемпионат Чехословакии, а годом позже повторяют это достижение.
Надо признать, что это не первый случай, когда русские хиты раскачивают зарубежный танцпол. Ранее во Франции завирусилось видео с сейвами вратаря Рульи под русский трек «Матушка-Земля». Французская футбольная Лига 1 опубликовала видео с вратарём клуба «Олимпик Марсель» и национальной сборной Херонимо, использовав песню российской исполнительницы Татьяны Куртуковой.
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