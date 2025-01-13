Чирлидерши чешской «Спарты» в Праге зажгли под российский трек «Сигма-бой»

На хоккейном матче чешского клуба «Спарта» из Праги включили российскую песню «Сигма-бой» блогеров Betsy и Марии Янковской. Видео с зажигательными танцами чирлидерш под трек выложил сам хоккейный клуб в своих социальных сетях.

ХК «Спарта» был основан в 1903 году и с 1936 года играл только в элитном дивизионе, за исключением одного сезона в 1950-1951. В это время клуб выбыл во 2 лигу, но спустя год вернулся обратно. Уже в 1953 году хоккеисты «Спарты» выигрывают чемпионат Чехословакии, а годом позже повторяют это достижение.