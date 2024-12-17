«Матушка-Земля»: Во Франции завирусилось видео с сейвами вратаря Рульи под русский хит
Футбольная Лига 1 опубликовала видео с лучшими сейвами Рульи под русский хит
Аргентинский футболист, вратарь клуба «Олимпик Марсель» и национальной сборной Аргентины Херонимо Ульи. Обложка © ТАСС / AP / Michael Sohn
Французская футбольная Лига 1 опубликовала видео с лучшими сейвами вратаря клуба «Олимпик Марсель» и национальной сборной Херонимо Рульи. В ролике французы использовали хит «Матушка-Земля» российской исполнительницы Татьяны Куртуковой. Видео быстро завирусилось в соцсети X.
Футбольная Лига 1 опубликовала видео с лучшими сейвами Рульи под русский хит. Видео © Х / Французская футбольная Лига 1
32-летний Рульи выступает за «Олимпик» из Марселя. В текущем сезоне вратарь провёл за марсельскую команду 15 матчей, в которых пропустил 18 мячей и трижды отыграл на ноль. Ещё один интересный факт про спортсмена: футболист был включён в состав сборной на чемпионат мира 2022 года и стал чемпионом мира, не сыграв на турнире ни одной минуты.
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