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17 декабря, 11:53

«Матушка-Земля»: Во Франции завирусилось видео с сейвами вратаря Рульи под русский хит

Футбольная Лига 1 опубликовала видео с лучшими сейвами Рульи под русский хит

Аргентинский футболист, вратарь клуба «Олимпик Марсель» и национальной сборной Аргентины Херонимо Ульи. Обложка © ТАСС / AP / Michael Sohn

Аргентинский футболист, вратарь клуба «Олимпик Марсель» и национальной сборной Аргентины Херонимо Ульи. Обложка © ТАСС / AP / Michael Sohn

Французская футбольная Лига 1 опубликовала видео с лучшими сейвами вратаря клуба «Олимпик Марсель» и национальной сборной Херонимо Рульи. В ролике французы использовали хит «Матушка-Земля» российской исполнительницы Татьяны Куртуковой. Видео быстро завирусилось в соцсети X.

Футбольная Лига 1 опубликовала видео с лучшими сейвами Рульи под русский хит. Видео © Х / Французская футбольная Лига 1

32-летний Рульи выступает за «Олимпик» из Марселя. В текущем сезоне вратарь провёл за марсельскую команду 15 матчей, в которых пропустил 18 мячей и трижды отыграл на ноль. Ещё один интересный факт про спортсмена: футболист был включён в состав сборной на чемпионат мира 2022 года и стал чемпионом мира, не сыграв на турнире ни одной минуты.

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Ранее Головин возглавил рейтинг самых дорогих игроков Лиги 1 из стран бывшего СССР. Его трансферная стоимость оценивается в €30 млн. На втором месте оказался российский вратарь Матвей Сафонов, играющий за «ПСЖ», с оценкой в €22 млн. Тройку лидеров замыкает грузинский нападающий Жорж Микаутадзе из «Лиона», чья стоимость составляет €18 млн.

Алена Пенчугина
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