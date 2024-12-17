«Матушка-Земля»: Во Франции завирусилось видео с сейвами вратаря Рульи под русский хит

32-летний Рульи выступает за «Олимпик» из Марселя. В текущем сезоне вратарь провёл за марсельскую команду 15 матчей, в которых пропустил 18 мячей и трижды отыграл на ноль. Ещё один интересный факт про спортсмена: футболист был включён в состав сборной на чемпионат мира 2022 года и стал чемпионом мира, не сыграв на турнире ни одной минуты.